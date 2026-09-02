Zverev evita una debacle, Rybakina y Bouzas avanzan; Jódar y Badosa tendrán que esperar

Los retrasos por los problemas meteorológicos obligaron, por otro lado, a aplazar los partidos de los españoles Rafa Jódar, que debutaría en este torneo, y Paula Badosa, que estaba a dos puntos del triunfo sobre la australiana Daria Kasatkina cuando fue informada de que tendría que esperar el miércoles para completar el duelo.

Zverev, primer favorito, estuvo contra las cuerdas ante el italiano Lorenzo Sonego, número 89 del mundo, y necesitó anular una bola de rotura en el quinto set antes de poder sellar el pase de ronda. Terminó imponiéndose por 6-4, 3-6, 6-7(6), 7-5 y 6-4.

El alemán evitó convertirse en el primer favorito número uno en ser eliminado en la primera ronda de un 'grande' en los últimos 23 años.

Necesitó cuatro horas y 53 minutos para eliminar a Sonego en un partido disputado en una pista Arthur Ashe semidesierta y terminado pocos minutos antes de las 2.00 de la madrugada local.

Le espera el francés Quentin Halys, verdugo del argentino Facundo Díaz Acosta en la primera ronda. En el horizonte tiene a uno entre el chileno Alejandro Tabilo y el australiano Alexei Popyrin.

Jessica Bouzas, número 105 del mundo, avanzó a la segunda ronda tras imponerse con autoridad por 6-3 y 6-4 a la checa Darija Vidmanova, número 75. Bouzas se enfrentará ahora a la kazaja Elena Rybakina, segunda favorita, que venció a la estadounidense Thea Frodin, número 585.

Entre los latinoamericanos, el argentino Francisco Cerúndolo, número 25 del ránking mundial, superó por 6-4, 6-3 y 7-5 al austriaco Filip Misolic, número 537, en dos horas y 24 minutos, en un partido que comenzó varias horas tarde por la lluvia.

Cerúndolo logró ocho roturas en 16 juegos al resto y llevó la iniciativa durante todo el encuentro, aunque dejó escapar una ventaja de 5-2 en el tercer set antes de sellar el triunfo con un nuevo quiebre.

Su próximo rival será el alemán Jan-Lennard Struff, número 44, que eliminó al argentino Camilo Ugo Carabelli por 6-4, 6-3 y 6-3.

Juan Manuel Cerúndolo perdió ante el francés Arthur Gea por 6-3, 2-6, 3-6, 6-3 y 6-1, mientras que el francés Gael Monfils remontó al paraguayo Daniel Vallejo por 2-6, 6-1, 6-2 y 6-0.

En el cuadro femenino, la rusa Mirra Andreeva derrotó por 6-2 y 6-2 a la polaca Janice Tjen; la estadounidense Madison Keys eliminó a Alina Korneeva por 6-4 y 7-5; y la también estadounidense Coco Gauff venció por 6-3 y 6-4 a la turca Zeynep Sonmez.