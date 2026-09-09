Khachanov avanza a semifinales en Nueva York por el abandono de Blockx en el tercer set

El resultado cuando Blockx tomó la decisión de retirarse era de 6-2, 7-5 y 3-2 a favor de Khachanov. El ruso espera rival entre el alemán Alexander Zverev y el neerlandés Botic van de Zandschulp, que jugarán esta noche.

Para Khachanov, será su segunda semifinal en Nueva York, después de haber perdido una en 2022 contra el noruego Casper Ruud.

El ruso, que hace un año era 'Top 10' del mundo, había llegado a Nueva York en el puesto 50 del ranking ATP. Se convirtió así en el quinto semifinalista masculino con peor ranking de la historia del Abierto de Estados Unidos.

Pese a su mala temporada, Khachanov ha rendido a buen nivel en los 'grandes' y es uno de los cuatro tenistas -junto a Zverev, Frances Tiafoe y Tommy Paul- que han alcanzado al menos la tercera ronda en los cuatro Grand Slam del año.

El ruso sorprendió en la segunda ronda eliminando al canadiense Felix Auger-Aliassime, número 4 del mundo.

Blockx, por su lado, llegó al torneo como número 32 del mundo tras una gran temporada en la que debutó en el 'Top 100' de la ATP. El joven belga, de 21 años, arrastraba problemas físicos desde hacía varias rondas.