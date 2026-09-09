Shelton: "Ha sido una guerra, un partido épico"

"Sí, estoy cansado. Ha sido una guerra, un partido épico, muy físico", dijo Shelton en declaraciones a periodistas después de vencer a Alcaraz por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7) en un partido de 4 horas y 28 minutos, que terminó pasadas las 03.30 de la mañana (07.30 GMT) en Nueva York.

"Carlos es uno de los grandes campeones de nuestro deporte ya con sólo 23 años. Siempre es divertido enfrentarse a él. A veces es ridículo lo que consigue hacer en la pista. Pero sí, ha sido el partido que más he disfrutado en mi carrera, sin duda", añadió el estadounidense.

Shelton destacó su capacidad para "aguantar en los intercambios" con el español como una de las claves de su victoria. "Resté muy bien. Creo que fui inteligente a la hora de afrontar mis juegos al resto. Le hice jugar mucho y creo que supe aprovechar sus errores", explicó.

Shelton se enfrentará a su compatriota Frances Tiafoe por un lugar en la final del último Grand Slam del año, en la que uno de los dos tratará de acabar con la sequía local en Nueva York que dura desde la victoria de Andy Roddick en 2003.