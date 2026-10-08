Djokovic quiere repetir en Shanghái "su mejor semana del año" tras imponerse en Pekín

"Ha sido una semana fenomenal en Pekín. La mejor de este año, sin duda. Estoy intentando continuar con esa inercia también en Shanghái, usar esa confianza y, ojalá, también durar mucho en este torneo en China, donde me ha ido muy bien en mi carrera", indicó 'Nole' en rueda de prensa.

Independientemente del resultado que consiga, el veterano tenista de 39 años batirá un nuevo récord en cuanto pise la pista de Qizhong, algo que le convertirá en el jugador con más participaciones en un torneo Másters 1000, con 140, superando así al español Feliciano López y a otro histórico como el suizo Roger Federer (138).

A sus 39 años, Djokovic sigue siendo el tenista que más veces se ha alzado con el trofeo en Shanghái merced a sus victorias en 2012, 2013, 2015 y 2018.

El serbio tuvo palabras para dos rivales afectados por las lesiones, el danés Holger Rune y el italiano Jannik Sinner.

Del primero, quien cayó en primera ronda ante el alemán Daniel Altmaier tras casi un año lesionado, Djokovic aseguró sentirse "contento" de verlo de vuelta y agregó que sólo "necesita más partidos" para volver a rendir a buen nivel.

Sobre el italiano, por su parte, reconoció que "el tenis lo echará de menos" tras confirmarse a última hora que causará baja para la cita de Shanghái, pero al mismo tiempo le recomendó que "piense a largo plazo" a la hora de gestionar su físico.