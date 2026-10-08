¿Lluvias, tormentas o granizo? Así estará el tiempo este jueves

Según el informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), las áreas de tormentas que comenzaron a formarse durante la madrugada afectan inicialmente al sur de la Región Oriental.

La previsión indica que estos fenómenos se extenderán progresivamente hacia otros departamentos durante el transcurso de este jueves.

Entre hoy y mañana, las lluvias serán uno de los principales fenómenos asociados al evento. Los acumulados estimados se ubican entre 90 y 120 milímetros, aunque podrían ser superiores de manera puntual en las zonas de mayor afectación.

En otros sectores del país, los acumulados previstos estarán entre 50 y 90 milímetros.

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Ráfagas de hasta 100 km/h y posible granizo

El informe también advierte sobre ráfagas de viento en torno a 100 km/h, con valores localmente superiores en las áreas más afectadas.

Además, existe alta probabilidad de caída de granizos de forma localizada.

En algunos sectores, las ráfagas podrían acercarse a los 70 km/h, con posibilidad de granizos de manera muy puntual.

Los fenómenos podrían presentarse con intensidad variable y de forma localizada, por lo que la evolución de las tormentas será un factor relevante durante la jornada.