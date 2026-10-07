Obispo de Concepción: ¿las nuevas autoridades van a servir al pueblo o van a servirse del pueblo?

Este miércoles se celebra la fiesta patronal en Horqueta, por el día de la Virgen del Rosario. Se han realizado varias actividades para conmemorar esta fecha especial para los devotos.

La misa central fue presidida por el obispo de la Diócesis de la Santísima Concepción del Paraguay, Cristino Ramos González. La eucaristía se realizó en la explanada de la parroquia local hasta donde acudieron alrededor de 1.000 personas.

Durante su homilía, el obispo Ramos González se preguntó: ¿las autoridades que han sido electas van a servir al pueblo o van a servirse del pueblo?.

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En otro momento lanzó otras preguntas: “¿están convencidos de servir al pueblo o de enriquecerse velozmente?, ¿de qué están convencidos?, ¿acaso no están convencidos los que vendieron sus votos?

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La feligresía aplaudió las palabras del monseñor.

Actividades

Durante esta jornada la Junta Municipal declaró asueto distrital y se realizaron varias actividades por la fiesta de la Virgen del Rosario.

La fiesta patronal de Horqueta tuvo una agenda que incluyó el rezo del Rosario, una misa a la mañana, en el horario del almuerzo sonaron las campanas y petardos, se sirvió asado a la estaca.

Ya en la tarde se realizó la tradicional caminata hasta el tempo parroquial.