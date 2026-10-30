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Tenis
30 de octubre de 2026 - 13:50

Alcaraz supera en el 'tie break' a Tommy Paul y se cita con Medvedev en semifinales

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número tres del mundo, ganó este viernes al estadounidense Tommy Paul en el torneo ATP 500 de Viena (Austria) por 4-6 y 6-7 (7), en una hora y 52 minutos, y selló su pase a las semifinales, ronda en la que se medirá al ruso Daniil Medvedev.

Por EFE
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Un día después de vencer al georgiano Nikoloz Basilashvili en el 'tie break' del segundo set, Alcaraz repitió la misma secuencia frente a Tommy Paul, al que ganó sin demasiados sobresaltos el primer set pero en el segundo tuvo que sufrir y jugar a remolque de su rival.

El español contabilizó un 70% de puntos ganados en el primer servicio y un 60 en el segundos, unas cifras que decantaron la balanza de su lado puesto que el estadounidense se mostró como un jugador correoso, con buena recepción y solido en su saque.

Con esta victoria, Alcaraz acumula este año un récord de 36-5 y ha ganado tres títulos (Tokio, Doha y Australia), mientras que Tommy Paul se queda en un balance de 46-21.

En sus duelos particulares el murciano vence al estadounidense por 8-2 y tres de esas victorias han sido este mismo año en el Abierto de Australia, el Abierto de Estados Unidos y ésta de Viena.

Alcaraz se medirá en semifinales al ruso Daniil Medvedev, número 3 del 'ranking' mundial, que se deshizo con autoridad del veterano italiano Adrian Mannarino, al que venció 2-6 y 3-6 en una hora y 34 minutos.

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