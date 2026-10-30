Fritz-Vacherot y Lehecka-Struff, semifinales en Basilea

Fritz consiguió su clasificación por la vía rápida, favorecido por la retirada del francés Arthur Fils cuando dominaba por 6-2 y 2-0, mientras que Vacherot necesitó tres mangas para doblegar al danés Holger Rune (6-3, 3-6 y 6-3).

Por el otro lado del cuadro, Lehecka acabó con el sueño del suizo Jerome Kym, verdugo del estadounidense Ben Shelton en octavos, al que derrotó por 6-4 y 6-2.

Su rival será Struff, que prolongó su gran semana en Basilea después de protagonizar una de las sorpresas del torneo con la eliminación del serbio Novak Djokovic en octavos de final. El alemán, de 36 años, no acusó el desgaste de ese duelo y despachó al portugués Nuno Borges por 6-2 y 6-3 para completar el cartel de semifinalistas.