ABC
30 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
Noticiero Cardinal
ABC Cardinal AM de 18:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Crimen y Castigo
ABC TV de 18:00:00 a 18:59:00
Ver ABC TV
29º
Ahora
ver más
29º
Ahora
HOY
Min
15º
Máx
29º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
33º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Tenis
30 de octubre de 2026 - 17:30

Fritz-Vacherot y Lehecka-Struff, semifinales en Basilea

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- El estadounidense Taylor Fritz se enfrentará este sábado al monegasco Valentin Vacherot y el checo Jiri Lehecka al alemán Jan-Lennard Struff en las semifinales del torneo de Basilea, de categoría ATP 500, después de una jornada de cuartos de final que dejó definidos los cuatro aspirantes al título.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Fritz consiguió su clasificación por la vía rápida, favorecido por la retirada del francés Arthur Fils cuando dominaba por 6-2 y 2-0, mientras que Vacherot necesitó tres mangas para doblegar al danés Holger Rune (6-3, 3-6 y 6-3).

Por el otro lado del cuadro, Lehecka acabó con el sueño del suizo Jerome Kym, verdugo del estadounidense Ben Shelton en octavos, al que derrotó por 6-4 y 6-2.

Su rival será Struff, que prolongó su gran semana en Basilea después de protagonizar una de las sorpresas del torneo con la eliminación del serbio Novak Djokovic en octavos de final. El alemán, de 36 años, no acusó el desgaste de ese duelo y despachó al portugués Nuno Borges por 6-2 y 6-3 para completar el cartel de semifinalistas.

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Mbocayaty: tres fallecidos y una herida grave tras choque frontal entre camión y automóvil
Ver más
02
Nacionales
Cuánto recaudan los sindicatos de la Municipalidad de Asunción y qué responden a la denuncia de usura
Ver más
03
Policiales
Fuga en Emboscada: sospechan pagos de entre US$ 12.000 y 70.000 por celdas vip
Ver más
04
Nacionales
“Un campo de guerra”: un paraguayo sobrevivió al choque de trenes en España y relata cómo fue
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: ¿habrá tormentas este fin de semana?
Ver más

Te puede interesar