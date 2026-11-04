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Tenis
04 de noviembre de 2026 - 12:20

Etcheverry derrota al primer top diez de su carrera y aparta a De Miñaur de Turín

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París, 4 nov (EFE).- El argentino Tomás Martín Etcheverry no había ganado ninguno de los veinte duelos que había disputado contra jugadores del top diez. Al vigésimo primero, en la segunda ronda del Masters 1000 de París, doblegó al australiano Alex de Miñaur, número 9 del mundo, que este año sólo había perdido un partido bajo techo.

Por EFE
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Etcheverry, que comparecía en el último Masters 1000 del año tras haber encadenado seis derrotas consecutivas tras haber alcanzado los octavos de final del Abierto de Estados Unidos, sumó su segundo triunfo en la capital francesa, 7-6(2) y 6-3, para alcanzar los octavos de final por vez primera.

La eliminación de Miñaur, que sólo contaba una derrota bajo techo, incluido el torneo de Róterdam y la final de Viena el pasado domingo, le deja fuera de la carrera por el Torneo de Maestros de Turín y mantiene dentro, por el momento, al español Rafael Jódar.

Ahora son cinco los tenistas que se juegan las dos plazas restantes para el torneo que reúne a los ocho mejores de final de año. Además de Jódar están el estadounidense Frances Tiafoe, también eliminado de París pero octavo de la carrera, el serbio Novak Djokovic, que busca jugar ese torneo por decimonovena vez en las últimas 20 ediciones, y los estadounidenses Taylor Fritz y Tommy Paul.

Etcheverry, por su parte, persigue acabar bien un año en el que comenzó ganando el torneo de Rio de Janeiro y alcanzando la semifinal de Buenos Aires y Kitzbuhel, pero que ha sido bastante irregular.

Su próximo rival saldrá del duelo entre Djokovic y el australiano Rinky Hijikita.

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