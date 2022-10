Restricciones para quienes estén en deuda con la prestación alimentaria

La intención de verificar si el hombre o la mujer está en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), es de fomentar la responsabilidad y que el derecho del niño o niña no quede postergado. Existe una manera de verificar si estás o no en este registro.

Sobre el punto la jueza de la Niñez y Adolescencia, Pili Rodríguez explicó a ABC en qué procesos que muchos hacen en nuestra sociedad, este registro será verificado por si aparece o no tu nombre. Incluso refiere que se pueden dar restricciones.

1- Matrimonio

El oficial del Registro Civil que realizará la boda deberá obligatoriamente mencionar en la ceremonia y ante los testigos que uno de los contrayentes tiene deudas por prestación alimentaria y que está inscrito en el Redam.

2- Licencia de Conducir

Restricciones para la obtención y permisos de licencia de conducir. Sobre este punto, Rodríguez insta a las municipalidades que están en red a adherirse para solicitar este requisito de no estar en el Redam.

3- Trámites Notariales

No podrá realizar ante un notario público las gestiones para la compra y/o venta de bienes registrables y no registrables. No podrá gestionar créditos para la vivienda, por ejemplo, por la Agencia Financiera de Desarrollo (ADF).

Todo esto, según el artículo 9° de la Ley 6.506/20 del Certificado de Antecedentes de Deudores Alimentarios Morosos.

El Redam funciona desde el año 2018, pero se empezaron a expedir los registros desde el 2020, sostuvo la magistrada.

“Para que la persona morosa aparezca en el Redam tiene que salir una orden judicial, tiene que haber una sentencia que detalle desde qué fecha debe abonar. Si la sentencia está firme y no se cumple, ahí se hace el seguimiento con el abogado, para solicitar que incluyan al denunciado”, mencionó.

Las maneras en que se puede obtener el cobro si hay atrasos en cuotas

De acuerdo a lo explicado por la jueza, de producirse moras en los pagos de la prestación alimentaria, al tenerse la ejecución vía judicial se establece embargos para cubrir las cuotas atrasadas.

Comentó que se puede embargar el salario, algún inmueble, y hasta automóviles. Rodríguez valoró este sistema pues es una herramienta educativa. También se puede hacer una denuncia penal en la fiscalía ante el incumplimiento de la prestación, indicó.

Lea más: Prestación alimentaria se reajusta tras suba de salario mínimo: ¿cómo calcularla?

Mayoría de los que aparecen en el Redam son hombres

Del mes de enero a agosto de este año, son 169 personas las que figuran en el registro. El 98 % de esa cifra son hombres, señaló.

Aclaran que el Redam constituye un mecanismo de control del cumplimiento del deber legal alimentario y en su lista figuran aquellos que están en mora a partir de tres o más cuotas ya sean sucesivas o alternadas.

Lea más: Figurarán en la web morosos de la asistencia alimentaria