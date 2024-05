Aumentó exportación de soja, pero cayó 10% las divisas que ingresa

La exportación en la presente zafra de la soja fue mayor en volumen en el primer cuatrimestre del corriente año, en comparación con el mismo periodo de 2023, pero los menores precios del grano afectaron con fuerza el ingreso de divisas, según informó la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Detalla que, hasta abril de este año, fueron exportadas 3,4 millones de toneladas de soja, mientras que en el mismo lapso comparado del año pasado embarcaron 2,6 millones de toneladas, unas 800.000 toneladas más.

Sin embargo, en cuanto al ingreso de divisas por las exportaciones de soja destaca que generaron solo unos US$ 1.336 millones, suma inferior a los US$ 1.480 millones alcanzados con los envíos realizados en el mismo periodo de 2023.

Al respecto, la asesora de comercio exterior de Capeco, Lic. Sonia Tomassone, confirmo que las exportaciones del grano tuvieron un aumento en volumen con relación a abril de 2023, pero que la reducción de las cotizaciones internacionales afectó fuertemente el ingreso de divisas”.

Tomassone agregó que el precio promedio de la soja a abril de 2023 era alto y rondaba los US$ 552 la toneladas, pero que en el primer cuatrimestre de 2024 la media bajó considerablemente y se redujo a US$ 390 lar tonelada, unos US$ 162 por tonelada menos en el precio.

Otros datos del comercio internacional del complejo soja es que los envíos de sus derivados (aceite y pellets) aumentaron en volumen y en valor, hecho que se tradujo en una mayor industrialización.

Indicó también que al cuarto mes del año se sigue percibiendo la disminución del ritmo de los envíos de la cadena de la soja, principalmente por problemas logísticos.

Destinos de la soja

La Argentina se sigue posicionando como el principal comprador de la soja, con el 78% del total exportado por el Paraguay. Como segundo mercado de la soja paraguaya le sigue Brasil (11%) y tercero, Rusia (1%). Luego se ubican Perú, EE.UU., Chile, Corea del Sur, etc. Las empresas exportadoras de soja suman en total 42 al cuarto mes del corriente año, refiere el informe.

En cuanto al ranking de exportadoras, sigue liderando la multinacional Cargill, con el 16% de participación, seguido por Viterra (10%), Copagra y ADM (9%), LDC (8%), Agrofértil (7%), entre otros.

Por vía terrestre lidera los envíos la firma LAR, con el 26% del total remitido por esta vía, seguido por Agrofértil (19%), Agrotec y Agroindustrial La Paloma (9 %), Grupo Apane (5%), Agroser (4%), entre otros.

Capeco aclara que al cierre del presente informe hubo embarques aún no finiquitados, cuyos datos se computarán en el informe de mayo.

Estimación preliminar de zafra 2023/2024

La estimación de la cosecha de la soja 2024 en Paraguay, según la estimación preliminar de Capeco, fue de 10,1 millones de toneladas, cosechadas en unas 3.650.000 de hectáreas, con una media de rendimiento 2,727 toneladas por hectárea, sumando zafra y zafriña. La UGP, a su vez, dijo que este mes dará sus números.

Variaciones del clima desfaforecen a la entrezafra

La alternancia en el periodo actual de ciclos con falta de humedad, intenso calor y lluvias muy diferenciadas afectaron el desarrollo de los cultivos.

El exceso de lluvia de las últimas semanas inclusive atrasaron la cosecha y propiciaron la propagación de plagas y de enfermedades, según el reporte de la Unión de Gremios de la Producción (UPG).

Añade la UPG que el esas situaciones repercutieron negativamente en la calidad y cantidad de la producción de granos.

Los resultados agronómicos son muy variados según el área. En el norte hay zonas críticas en las que no lograrán cubrir los costos de inversión y, en las zonas donde el clima fue más benévolo, los rendimientos son mejores pero por debajo de las expectativas.

Manuel Ocampos, de la Deag de Vaquería, Caaguazú, dijo que la soja zafriña está en cosecha con bajo rendimiento y que gran parte del maíz tempranero fue afectado por la sequía.