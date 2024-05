El Tesoro recibió US$ 164,9 millones

Los datos sobre las transferencias realizadas por las entidades binacionales forman parte del informe de “Situación Financiera de la Tesorería General” al mes de abril, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que detalla los fondos recibidos en concepto de transferencias de las entidades binacionales.

En abril Itaipú transfirió US$ 36,8 millones, de este total US$ 22,5 millones en concepto de royalties y US$ 14,2 millones por cesión de energía, que antes se destinaba a financiar programas del Fonacide (Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo) y ahora al Fonae (Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Hambre Cero).

Con el aporte de abril, el monto acumulado al primer cuatrimestre asciende a US$ 164,9 millones, que representa un incremento de US$ 55.500, que equivale a 0,03%, con respecto a lo registrado en el mismo periodo del año pasado.

En cuanto a Yacyreta, el propio presidente de la República, Santiago Peña, en abril había manifestado a la prensa argentina que nuestro país podría tener paciencia y esperar un poco más para cobrar los más de US$ 200 millones que adeuda Argentina.

Luego en el presente mes de mayo, el titular del Ejecutivo señaló que esperaba que se solucione la deuda para evitar tener que dejar de vender la energía al vecino país.