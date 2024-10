Video: Peña se molestó por preguntas sobre inversión de fondos jubilatorios en Ueno

Durante la inauguración del nuevo pabellón del Hospital Nacional de Itauguá, el presidente de la República, Santiago Peña, fue abordado sobre la inversión de US$ 32 millones que realizó IPS en bonos de Ueno Bank, siendo que el mandatario es accionista de Ueno Holding SAECA, vinculado a Ueno Bank. La secuencia de la conversación entre el periodista y el mandatario se dio de la siguiente forma:

Periodista: ¿Usted cree que no hay conflicto de intereses?

Santiago Peña: No, para nada. Creo que acá estamos destapando una olla monumental de cómo se administraron los recursos, principalmente por el grupo económico al cual vos representás, con tu medio de comunicación, que hoy no quiere que nosotros hablemos del fideicomiso que ellos administran, de más de US$ 100 millones.

Peña es accionista de Ueno Holding

Según su declaración jurada, el mandatario posee G. 6.144 millones en dicho grupo empresarial. Peña se reunió con el presidente del Consejo de la previsional apenas dos días antes de que se aprobara la millonaria inversión en el novel banco. Ante la pregunta sobre si esto no genera conflicto de intereses, continuó respondiendo al periodista de nuestro medio en un tono altanero y señalándolo con el dedo.

“Ellos no quieren que se hable de todos los depósitos que estaban a la vista. Depósitos de los jubilados, que tenían tasa de interés cero. Que cuando, ahora, nosotros estamos licitando y le estamos dando aquellos que están pagando tasa de interés más alta, estamos cuidando el ahorro de los depositantes. Por eso es una campaña mediática mezquina, mentirosa, porque ustedes le están mintiendo como le han mentido históricamente para defender los intereses económicos de un grupo, que se llama el grupo Zuccolillo. Y es una mentira nefasta que le están manipulando a pobres abuelos que durante 5 años le engañaron cuando ustedes se estaban beneficiando económicamente. Muchas gracias”, expresó Peña.

Tras esta respuesta, Santiago Peña se despidió y colocó en un lugar alejado de los trabajadores de la prensa y permitió solamente el ingreso del equipo de Paraguay TV hasta donde estaba.