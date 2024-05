Con ley del 2009, Cetrapam pretende renovar sus permisos sin licitación

El titular del Viceministro de Transporte (VMT), Emiliano Fernández, confirmó que el Centro de Empresarios de Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam) está buscando que se les renueve los permisos de explotación del servicio del transporte público aludiendo la Ley N° 3.698 del año 2009.

Dicha normativa modificó los artículos 37 y 38 de la Ley N° 1590/ 2000 “que regula el Sistema Nacional de Transporte y crea Dinatran y Setama”, con la cual se estableció que las concesiones de servicios se otorgarán por licitación solo a “las empresas que por primera vez utilizarán un itinerario”.

Esto significa que, según la interpretación de Cetrapam, los que ya tienen concesiones desde hace décadas pueden seguir beneficiándose con renovaciones de las licencias, tras sumarios, y que, por ende, no sería necesario que compitan para que se les pueda actualizar sus permisos.

Los artículos 37 y 38 de la Ley N° 1590/ 2000 establecen que las concesiones de servicios se otorgarán por licitación y por tiempo limitado y que éstas podrán ser valuadas y consideradas como bienes. Asimismo, exige que “toda concesión de itinerarios y/o zonas de explotación a una empresa de transporte público de pasajeros, requerirá de una licitación pública en base a los pliegos de condiciones”.

En este sentido, Fernández señaló que se tomará el tiempo “para analizar con mucha profundidad” esta situación. “Ellos (Cetrapam), en el marco de esa ley (N° 3.698), dicen que la renovación de los permisos es un proceso sumario, como se venía haciendo. Pero lo que nosotros sostenemos es que vamos a tomarnos el tiempo para analizar con mucha profundidad esto, cada uno de los elementos de los requisitos establecidos en la ley, en la norma que hoy existe, pero también a la luz de la reforma”, expresó.

En este sentido, señaló que lo que pretende Cetrapam es que se aceleren los procesos de renovación de la licencias, pero el VMT quiere analizar cada caso y ver si corresponde o no la actualización de las licencias.

Diez empresas de Cetrapam presionan por permisos

El VMT confirmó que son diez las empresas de Cetrapam cuyos permisos vencieron y que pretenden que se les renueve tras un sumario. La mayoría de estas firmas ofrecen un pésimo servicio, pero aún así buscan seguir operando en sus atractivos itinerarios por siete años más.

Según la lista que remitió a ABC el VMT, estas empresas son: 1° de Diciembre SRL (línea 41-1), Automotores Guaraní (no se especifica la línea), Capiatá SRL (línea 128), Ciudad de Villeta SA (línea 232), General Aquino SRL (línea 28), La Limpeña (línea 49), La Sanlorenzana SA de T y T ( líneas 45, 50 y 56), San José Obrero SA (línea 187), San Lorenzo CISA (línea 27) y Transporte y Turismo Lambaré SA (línea 23, 24 y 33).

Justamente, uno de los puntos que Cetrapam está reclamando para no ir al paro desde el 11 de junio próximo es que se renueven estos permisos y además ahora pretende que se le aumente el margen de ganancia del 8% al 14%. Esta renta está contemplada en el cálculo de la tarifa técnica, que es la fórmula que define el pasaje y el subsidio que se otorga a los empresarios del rubro.

Ruíz Díaz señaló ayer a radio Monumental que no solicitaron un porcentaje en particular, pero señaló que los niveles de rentabilidad deben estar acordes al nivel de inversión. En este sentido dijo que Cetrapam invirtió US$ 200 millones en transporte público en los últimos 15 años. Cuando se le consultó por qué el servicio sigue siendo deficiente, señaló que las apuestas la hicieron en paradas obligatorias, renovación y mantenimiento de unidades y toda la operación como combustible, salarios y otros.

Pagaron unos G. 50.000 millones en concepto de subsidio, en marzo y abril

El viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, informó que solo en los meses de marzo y abril, los transportistas recibieron aproximadamente G. 50.000 millones en concepto de subsidio. Esto para cumplir con la promesa de estar al día con las diferentes empresas, aseveró.

“Hasta ahora pagamos G. 23.000 millones del mes de abril y en promedio se pagó también entre G. 26.000 millones y G. 27.000 millones, en marzo. Estuve verificando y estamos llegando casi a la totalidad de los subsidios que corresponden al mes de abril y la forma que se acordó con ellos (Cetrapam) es pagar por mes vencido, yo diría que estamos al día con eso”, expresó.

Al mismo tiempo, Fernández enfatizó que el 80% de las empresas operadoras ya está cobrando las subvenciones y que solo las que tienen inconvenientes con la documentación no están percibiendo los montos establecidos.