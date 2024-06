“Gobierno paraguayo no ejerció su soberanía en Itaipú”, criticaron organizaciones sociales

Este sábado en la plaza Uruguaya se reunieron varias grupos sociales que se muestran críticos a lo acordado entre los gobiernos de Paraguay y Brasil sobre la tarifa de energía de Itaipú y varios beneficios económicos que desde el Poder Ejecutivo, afirmaron se obtuvieron. Expertos en varias áreas encabezaron un panel de debate con una interesante participación ciudadana.

El panelista Ermo Rodríguez resaltó la conducta del Presidente de la República, Santiago Peña y sus conversaciones con su par Luiz Inácio Lula Da Silva.

Dijo que hubo un “pacto fraudulento” entre las partes. “Nos hicieron creer que tuvieron un gran logro, pero es mentira. Nuestro mandatario no ejerció la soberanía que le corresponde al Paraguay y se arrodilló a los intereses del Brasil”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Panel y marcha contra el acuerdo con Brasil sobre Itaipú

Números tras negociación no fueron reales, según Sitrande

David Ocampos, miembro del Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), expresó que no están de acuerdo con la oficialización del Gobierno, porque alardeó que gracias al nuevo precio de la tarifa de energía, el país recibiría U$S 1.250 millones, pero en realidad es menos, según los expertos que revisaron los números. Señaló que debían ser U$S 1.700 millones.

Con respecto a las compensaciones, royalties y resarcimiento para la ANDE, que anunciaron Peña y su equipo, son independientes al pacto político por la tarifa, porque dependen en realidad de la producción de la hidroeléctrica, mencionó el sindicalista.

Puntualmente sobre los fondos socio-ambientales, el Ejecutivo anunció U$S 650 millones de beneficio, “pero ya teníamos U$S 400 millones y en realidad lo que se obtuvo de más en la última negociación fueron U$S 187 millones”, concluyó.