Susan Segal dio su visión sobre Paraguay: Empleo formal para mujeres y jóvenes, desafíos del país

Una comitiva de 21 empresarios junto a la presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas, Susan Segal, visitó la semana última Paraguay, para hablar sobre el panorama económico del país y las oportunidades de inversión. En entrevista con ABC, Segal habló de la impresión que se lleva, los desafíos de nuestro mercado y las expectativas de los inversores.

- ¿Qué opinión le dejaron las reuniones con las diferentes autoridades paraguayas?

- Hemos tenido bastantes reuniones en 24 horas. Tuvimos la primer reunión con el ministro de Economía, ayer, y hemos tenido unas ocho reuniones y una cena con inversionistas y personas de negocios y de la política aquí de Paraguay.

Viajaron con nosotros 21 personas. Algunos ya están invirtiendo aquí en Paraguay, otros están pensando y comenzando un proceso de investigación. Que vengan dos días en Paraguay significa que tienen un interés preliminar. No es que ya van a invertir, pero están viendo y explorando.

Todos tenemos una impresión muy muy buena. El país está creciendo, tiene baja inflación, es estable y quiere inversionistas internacionales.

Hay tantas oportunidades que se están viendo por sector.

- ¿En distintos rubros?

- Tuvimos empresas de todo tipo de rubros que están viendo oportunidad en todos esos sectores. Yo estoy saliendo pensando que Paraguay tiene energía limpia, completamente renovable y a precio razonable y en donde sobra energía. No creo que haya otro país donde todo eso exista.

Tiene potencial en rubro agrícola, en tecnología, servicios. Hay oportunidades en el sector eléctrico, en infraestructura. En participar en los proyectos público privados. Donde uno mira, mira oportunidades.

- Recientemente, el presidente Santiago Peña visitó EE.UU. y promocionó Paraguay como destino de inversiones de grandes empresas tecnológicas. ¿Opina que este país tiene el potencial para ser un hub de servicios tecnológicos?

- Sí, estoy segura. Primero porque tiene conectividad, segundo porque está en medio de América Latina, uno puede ir a cualquier dirección (desde Paraguay). Aquí pueden haber oficinas para la región.

Vemos que Argentina, con una economía menos estable, con los años cómo ha crecido en sector tecnológico. Aquí tenemos un país súper estable, con todas las condiciones para inversión. Entonces yo creo que puede ser un hub tecnológico.

Pero también está comenzando el camino del emprendedurismo.

- Economistas mencionan esas fortalezas de Paraguay pero dicen que debe trabajar en la seguridad jurídica y fortalecer las instituciones. ¿Qué piensa al respecto?

- Hay muchos países que tienen que fortalecer su seguridad jurídica e institucionalidad, pero no saben que tienen que hacerlo. Paraguay tiene que fortalecerlas y sabe que debe hacerlo. Entonces eso es muy bueno para el inversionista, conociendo que el gobierno mismo sabe que tiene que fortalecerlas.

- ¿Paraguay está camino al grado de inversión?

- Es mu difícil saberlo. Vamos a ver en los próximos años cómo andan. Pero la economía anda bien y tiene acceso a mercados y esa es la parte importante.

- A menudo se señalan los desafíos de Paraguay sobre la inserción de mujeres a la economía formal, que principalmente están al frente de mipymes informales. ¿Qué experiencia regional se tiene al respecto que se pueda aplicar en este país?

- Eso es muy importante. Es muy importante tener más mujeres en la fuerza laboral. Tenemos que apoyar a las mujeres en Paraguay, en América Latina, en los Estados Unidos.

La razón por la que necesitamos más mujeres en la fuerza laboral es porque, primero, cuando ellas están liderando mipymes, la familia es mucho más estable. Tiene mucha más oportunidad para la familia.

Ese nivel de desarrollo es muy importante. Cuando empiezas a pensar por qué hay empresas que quieren más mujeres, encuentras que no es por algo sentimental. Es porque las estadísticas muestran que las empresas con más diversidad tienen mejores resultados que las que no tienen.

Tenemos que apoyar a las mujeres en las mipymes y llevarlas a la economía formal y para hacerlo, tenemos que tener más y mejor educación. No educación para ser abogados necesariamente, pero vocacional. Si una mujer tiene una empresa, tenemos que tener educación para que ellas puedan mejorar o tener habilidades técnicas, financieras.

También se necesitan más guarderías.

El Estado y las políticas de cuidado

- ¿Qué políticas públicas de cuidado recomienda implementar?

- El Estado tiene que fortalecer y hacer guarderías con buenos estándares, porque si no tienen ciertos estándares, los padres no van a dejar a los niños.

Por ejemplo, una de las cosas que ha hecho Michelle Bachelet en su primer período como presidenta en Chile fue aumentar el número de guarderías en el país para que más mujeres puedan insertarse a la fuerza laboral.

Yo no creo que el Estado tenga que tener un rol en muchos lugares, pero en guarderías, debe tener un rol importante porque si no, no vas a tener ni siquiera la supervisión para que los padres estén seguros de que los niños están en un lugar seguro.

Y además, hay muchos estudios hoy en día que demuestran que cuando los niños están en un lugar con más estimulación, aprenden a jugar con otros niños, pintan, leen, ellos interactúan y se forman mejor, porque la guardería es el primer paso hacia la escuela y luego, la escuela es para la educación y eso es muy importante para el desarrollo del país.

- Un ex presidente de la Unión Industrial Paraguaya, cuando aquí se estaba tratando la ley de lactancia, dijo que esta iba a desincentivar el contrato a mujeres. ¿Qué opina sobre eso?

- Yo no lo creo. Eso no es verdad. Porque la razón por la que las empresas necesitan mujeres es porque los resultados son mejores cuando tienen más diversidad. Hay estadísticas de eso.

Hay que darle a la mujer espacio para poder tener familia y trabajo.

Yo siempre he trabajado y tengo dos niños que ya han crecido, de 36 y 34 años, voy a ser abuela dentro de cuatro meses. Y nunca dejé de trabajar ni un solo día. Tomé tiempo pero no salí de la oficina.

Hace 35 años, mi oficina me dio la flexibilidad de llevar a mis niños a renegociar la deuda.

Tenía una persona en la casa entre semana pero no fines de semana. Entonces llevaba al bebé en su canasto a renegociar la deuda.

- Por otro lado, en Paraguay hay un gran población joven. ¿Cómo impulsar el primer empleo?

- La educación es un tema crítico. Hemos dicho esto en el principio: Educación no significa que todos tienen que ir a la universidad. Eso es bueno y tenemos que dar la oportunidad a mucha gente a que vaya a la universidad, porque necesitamos más gente en ingeniería, estudiando ciencias, tecnología. Pero también se necesita una escuela técnica para aprender cómo hacer oficios. Porque lo que se necesita también está cambiando en un mundo con IA (inteligencia artificial), donde la oportunidad con tecnología es grandísima. Los fundamentos son los mismos, pero hay otras amenazas, cosas que hace 10 años no eran tan importantes. Entonces educación es el futuro.

- Los inversores que visitaron Paraguay, ¿van a volver?

- Es bueno hablar de eso. Porque siempre cuando uno trae inversionistas, la gente se pregunta “¿qué inversiones van a hacer?”. La inversión no se hace de un día para otro. Claro, los inversionistas que estuvieron con nosotros que ya tienen inversiones aquí tendrán más facilidad de decidir inyectar más capital.

Pero para el que viene por primera vez es importante este tipo de reuniones con las autoridades, el presidente, los ministros, ver el país. Después de un viaje como este, ellos dicen: “queremos volver, hacer más investigaciones sobre el país, sobre los sectores”. Porque ellos tienen que responder a sus accionistas.

Entonces hay un proceso que toma tiempo, que es importante no solo para los inversionistas sino también para el país. Porque el país quiere inversionistas que entiendan cómo es el país. Entonces creo que es una gran oportunidad y creo que de este grupo, hay inversionistas que van a volver.

Americas Society/Council of the Americas

Americas Society/Council of the Americas, con sede en Nueva York, está compuesta por empresas líderes globales que representan a sectores como banca y finanzas, servicios de consultoría, productos de consumo, energía y minería, manufactura, medios, tecnología y transporte.

Según se informó, la comitiva de AS/COA se reunió la semana última con el presidente de la República del Paraguay, Santiago Peña; con el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos; el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; y el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate. También con la viceministra del Ministerio de Industria y Comercio, Lorena Méndez; con el presidente del Banco Central, Carlos Carvallo; y el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando de Barros Barreto Acha.