Aceptan mesa de trabajo con asegurados para trabajar por reformas

Tras la movilización de los asegurados trabajadores activos y jubilados frente a la Caja Central del Instituto de Previsión Social (IPS), sus representantes fueron recibidos por los directivos de la previsional, donde acordaron un principio de diálogo para conformar una mesa de trabajo.

La siguiente reunión tendrá lugar el próximo miércoles 19 de junio del corriente a las 14:00 en la sede de la Caja Central (Herrera y Constitución), informó el abogado Carlos Villalba, quien representa al sector de los jubilados. En esta reunión se abordarán los lineamientos a seguir en estos espacios y se estipuló que los encuentros se realizarán cada 15 días.

Primera reunión

Según detalló el abogado, en esta primera reunión de diálogo fueron recibidos por el Jorge Brítez, presidente del Consejo de Administración del IPS, el gerente administrativo Carlos Cardozo y el director jurídico José Benítez. El profesional resaltó como positivo este primer encuentro, donde ambas partes pudieron avanzar en una conversación sincera y expresar sus inquietudes.

“Nosotros pudimos exponerles cuales son los puntos que inquietan a los asegurados y también ellos expusieron sobre la situación financiera del ente y que están esperando la aprobación de la ampliación presupuestaria para cubrir todas las necesidades” afirmó.

Villalba mencionó que las conclusiones de este primer encuentro fueron importantes porque se pudo concretar apertura de una mesa de trabajo y de dialogo sobre las reformas que requiere el ente previsional para beneficio de sus asegurados.

Movilizaciones tuvieron su fruto

“Consideramos que la movilizaciones tuvieron su fruto y hoy estamos logrando dar este paso. Para mi es un logro importante porque vamos a tener participación en las discusiones a través de la mesa de dialogo para llegar a acuerdos sobre lo que realmente preocupa. Vamos a estar atentos a las decisiones que ellos tomen y ellos prometen escuchar nuestras inquietudes y tratar que podamos todos juntos solucionar el tema de IPS”, dijo.

Poco más de 500 asegurados, trabajadores activos y jubilados de varios puntos del país se manifestaron el jueves último frente a la Caja Central del IPS, en contra de los planteamientos que está llevando a cabo el Consejo Directivo del IPS y que, según los manifestantes, pondrían en riesgo sus beneficios. Ante el ambiente tenso y de preocupación por parte de aportantes, es que solicitaron la conformación y participación de una mesa de trabajo donde los asegurados estén representados, donde puedan exponer sus inquietudes y sugerencias.

¿Qué cuestionan los asegurados?

De acuerdo con lo señalado por los manifestantes, una de las principales preocupaciones ante este proyecto de ley aprobado por los consejeros tiene que ver con la apertura del sistema de salud para no asegurados, que va a deteriorar aún más el colapsado servicio de salud. Expresaron que, actualmente, el asegurado debe soportar largas horas de espera, carencia de medicamentos y que esto sería peor en caso de abrirse a no asegurados y la pregunta, en este caso, es ¿quién asumiría este costo? Porque el Estado es uno de los principales deudores de la previsional y no es ninguna garantía de cobrar por estos servicios por los antecedentes.

Por otra parte, los asegurados no están conformes con la propuesta de elevar de 3 a 10 años el promedio de ingresos para el cálculo del haber jubilatorio. También cuestionaron la reducción del haber mínimo (del 75% del salario mínimo al 33% del SML) que afectará a los nuevos jubilados que se rigen por un régimen especial.