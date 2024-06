Gobierno avanza con plan de carril único para buses en zona del fracasado Metrobús

El Viceministerio de Transporte (VMT), cuyo titular es Emiliano Fernández, informó días atrás días atrás que se está trabajando en un plan para habilitar un carril único para buses en la ruta PY02 Mariscal Estigarribia, zona en donde se realizaron obras del fracaso Metrobús, y que el país paga más de US$ 50 millones.

Esa zona es intransitable en las jornadas de lluvias debido al gran caudal de agua que se acumula y que no tiene hacia donde correr, pues no cuenta con desagüe pluvial.

De hecho, se trata de una necesidad histórica, comentó Nelson Escobar, un comerciante y frentista de las entonces obras del Metrobús. Recalcó que más que una prioridad, es una necesidad. “Hoy, sin siquiera con una lluvia muy fuerte o intensa ya se acumula un gran caudal de agua que canaliza a través de la ruta, no tiene hacia donde correr”, dijo.

Señaló que se dedica a la venta de materiales de construcción y que el agua ya ingresó a su negocio y que a causa de eso se echó a perder mezclas y bolsas de cemento, lo que le ocasionó cuantiosas pérdidas.

Referente al plan del gobierno de instalar un carril único para buses a fin de agilizar su paso y disminuir la espera de la gente en las paradas, no se mostró muy optimista. “Dicen que ese sistema funciona en la exTranschaco, no lo sé. Allá hay cuatro carriles y acá no hay tanto espacio, es más angosto”, opinó.

Comentó que vio a los operarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) trabajando en el bacheo del lado derecho de la ruta. “Sólo cuando se hacía ese trabajo se entorpeció mucho el tráfico. Pero bueno, es cuestión de probar”, dijo.

Por otra parte, señaló que el mayor problema ahí son los días de lluvia y las aguas que se acumulan, como un efecto palangana.

La ruta Mariscal Estigarribia es una de las principales arterias de acceso a Asunción, conecta con Fernando de la Mora y San Lorenzo, ciudades conocidas como dormitorio, pues la gente sale y vuelve todos los días sólo a dormir.

¿Maquillan información?

En un vídeo difundido por el MOPC, la Ing. Ana Vargas, del VMT, reportó que: “Este primer tramo que será intervenido cuenta con 5,5 kilómetros, y unas validaciones promedio de 44.000 viajes, eso significa que al menos 44.000 pasajeros serán beneficiados”.

⏳Para reducir tiempo de viaje y optimizar el servicio de transporte, el segundo carril único en el área metropolitana de Asunción



🛣️Esta vez sobre la ruta PY02 Mcal Estigarribia desde la UNA hasta Madame Lynch.



🚌“44.000 personas estarían siendo beneficiadas”, Ing. Ana Vargas. pic.twitter.com/q39LvgtRkz — MOPC Paraguay (@mopcparaguay) June 12, 2024

Las validaciones son cantidad de viajes, y en general la gente realiza al día dos viajes, ida y vuelta a su casa, pero podrían ser más. Entonces, son menos los usuarios que serían favorecidos con el plan.

Se intentó conocer la cifra real de usuarios pero el VMT reportó que no tiene el dato exacto. Tampoco respondió el viceministro Fernández sobre los raudales que se registran en la zona en lso días lluviosos y si tiene un plan al respecto.