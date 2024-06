Paraguay recibió transferencia récord de US$ 100 millones por cesión de energía de Yacyretá

El Gobierno argentino transfirió a Paraguay US$ 100 millones en concepto de pago por cesión de energía producida por la Central Hidroeléctrica Yacyretá. El dinero fue remitido al Tesoro, a disposición del Ministerio de Economía y Finanzas.

La deuda total en dicho concepto ascendía a US$ 132 millones. En mayo se recibió una transferencia de US$ 12 millones y en junio US$ 100 millones, quedando un saldo de US$ 20 millones.

La suma corresponde a la amortización de la deuda por cesión de energía producida por la Central, que por tratado pertenece a Paraguay, pero es cedida al vecino país.

Desde agosto de 2023 a junio de 2024, Paraguay ya recibió US$ 132.567.523,13 por cesión de energía de Yacyretá.

Yacyretá: pago por generación de energía sigue pendiente

Queda pendiente el pago por generación de energía, que en estos momentos asciende a US$ 92 millones, dinero que debe ingresar a las finanzas de la Entidad Binacional Yacyretá, para solventar el funcionamiento de la institución y financiar los proyectos que lleva adelante en favor de la ciudadanía en diferentes frentes.

La EBY afronta dificultades para saldar compromisos asumidos con proveedores, debido al retraso de transferencia de la Argentina, por el uso de energía producida por la binacional. Continúan las negociaciones para lograr el desembolso en el mencionado concepto.