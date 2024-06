Tesoro realizó millonario pago a Petropar en 2023, que habría compensado faltante

Petróleos Paraguayos (Petropar), cuyo titular es Eddie Jara, no solo habría maquillado su balance del año pasado para evitar que su pérdida incluso llegue a los G. 281.878 millones -el déficit fue de G. 153.578 millones-, sino que también en su balance figura que recibió una gran “ayuda” del Tesoro, con una importante inyección de recursos, que pudo cooperar con la operatividad de la petrolera pública.

Es que en el balance del 2022 de la petrolera figuraba que el Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Economía) le debía G. 134.600 millones a la estatal, el cual figuraba como “cuentas a cobrar”, pero la mitad de dicha deuda ya fue pagada por el Tesoro el año pasado.

En este sentido, en el activo no corriente de la estatal del balance del año pasado, figura que estas “cuentas a cobrar” del Ministerio de Hacienda tuvo una disminución de G. 67.300 millones respecto al 2023, lo que significa que el Tesoro, durante el ejercicio 2023, realizó el pago de la mitad de la deuda que se tenía en el 2022.

Esto hace suponer que Hacienda habría hecho la millonaria transferencia para compensar el faltante de caja de Petropar para su operación, según los datos. Este diario, consultó al gerente financiero de la estatal, Luis Gómez, respecto a este tema, pero en el escrito que remitió a este diario no respondió sobre esta transferencia propiamente del Tesoro.

“Los saldos al 31/12/2023 reflejan adecuadamente los hechos económicos acontecidos por la compañía a esa fecha. La cuenta mencionada expone el saldo deudor correcto, considerando el devengamiento del aporte intergubernamental a dicha fecha. De vuelta se observan en la pregunta premisas falsas”, aseveró el funcionario.

Petropar no explica el pago que recibió de Hacienda

Empero es importante recordar que el aporte intergubernamental de Petropar figura en el balance 2023 como “anticipo de utilidades”, por un monto de G. 128.300 millones. Cuando insistimos con Gómez sobre el pago que recibió la estatal por parte de Hacienda ya no tuvimos respuestas y nos derivó con la Dirección de Comunicaciones.

Justamente, que se haya cambiado el aporte intergubernamental como “anticipo de utilidades” habría generado un aumento ficticio del activo, haciendo que la pérdida patrimonial sea menor a la realidad, además de disminuir los gastos en sus resultados. Pero, a pesar de esto, la pérdida de Petropar igual llegó a G. 153.578 millones el año pasado y si se le suman los G.128.300 millones que se pasó como “anticipo de utilidades”, el déficit de la petrolera debía llegar a unos G. 281.878 millones, según cálculos.

Gómez admitió este cambio en el balance y señaló al respecto que “se encontró una inconsistencia en la adecuada exposición en el 2023″ y que “se corrigió la misma conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)”.

Otro hecho sugestivo que se pudo observar al comparar los balances del 2022 y 2023 de Petropar es que el stock disminuyó en más de G. 47.034 millones (de G. 643.404 millones en 2022 a G. 596.369 millones en 2023). Asimismo, se pudo notar que aumentó la deuda con los proveedores del exterior, que subió G. 128.600 millones en comparación con el 2022 (de G. 24.245 millones en 2022 trepó a G. 152.845 millones en 2023).

Esto significaría una “quema de stock” en Petropar para que la caja pueda aguantar la pérdida operativa en las ventas de la estatal, por la aparente comercialización de combustibles a pérdida.

Millonarias pérdidas de empresas estatales

Las empresas públicas Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Industria Nacional del Cemento (INC) registraron pérdidas por más de G. 405.426 millones (US$ 55,5 millones) el año pasado, según sus balances. Aún así siguen siendo manejadas a base del cuoteo político y, al parecer, no hay intensiones de cambiar esta situación.