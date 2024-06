Gastos sociales de Itaipú llegarán a US$ 3.627 millones en 23 años

Adicionando lo que Paraguay recibirá en concepto de gastos sociales este año y los próximos dos a través de Itaipú, el Estado llegará a recibir US$ 3.627,4 en total, en 23 años para su “caja chica”. Es porque desde el año 2004 hasta el 2023, la binacional ingresó al Estado paraguayo unos US$ 1.674,7 millones, según datos oficiales de la entidad. A esta cifra, hay que añadirle los US$ 1952,7 que sumará en total este año y los próximos dos, de acuerdo a la negociación tarifaria a la que arribó recientemente el gobierno de Santiago Peña.