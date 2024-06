¿Dónde estarán las casas de Che Róga Porã? El gran misterio del programa

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), cuyo titular es Juan Carlos Baruja, inauguró ayer, lunes, la oficina del programa Che Róga Porã, en la avenida Mariscal López esquina Brasil de Asunción. Se trata de un espacio habilitado para asesorar presencialmente a todos los interesados, pues los trámites se deben realizar de manera virtual en www.cherogapora.gov.py.

Este martes 25 de junio fue la primera jornada de atención y se estima que debido a la lluvia registrada durante el día, solo pocas personas se acercaron al lugar, según comentaron los funcionarios.

En la oficina se encuentran en total cinco trabajadores, cuya función es asesorar a las personas que requieran explicaciones sobre los proyectos, una vez que estos sean publicados en el portal. Ellos no se encargan de evaluar las propuestas de soluciones habitacionales ni de postulaciones, por eso su función es despejar dudas que puedan tener los interesados en el programa.

Las preguntas frecuentes

ABC preguntó a estos funcionarios cuáles han sido las consultas más recurrentes. Según señalaron, una de ellas es sobre los sitios en donde serán construidas las casas de los primeros proyectos aprobados. Esta información aún no se pudo brindar a la gente, pues recién se sabrá dentro de tres semanas, el 12 de julio, luego de la aprobación y difusión de los proyectos.

Tras la habilitación de la oficina de atención, el ministro Baruja había dicho a la prensa que los proyectos se darán a conocer después de su aprobación y que todos los trámites serán virtuales. Repitió esta afirmación al ser insistido sobre otros datos afines, como el listado de personal a cargo de aprobar los planes, si son trabajadores idóneos y el proceso de transparencia.

Hoy, en el portal del programa la ciudadanía aún no puede realizar trámite alguno, pues sólo están las resoluciones vinculadas a Che Róga Porã y los ítems a tener en cuenta para postulación de las empresas aliadas al programa.

Mientras que nada se informa sobre la cantidad de proyectos de viviendas que está siendo evaluada, quiénes son los funcionarios que controlan los criterios técnicos y financieros, entre otros datos.

La habilitación de la oficina de atención al público se da en medio de críticas a las empresas aliadas del programa, tanto desarrolladoras inmobiliarias como fiscalizadoras, pues varias fueron denuncias por obras deficientes por la Contraloría General de la República (CGR) y también en algunos casos, ante el Ministerio Público.

Che Róga Porã: ¿Se puede construir en el terreno de los interesados?

Otra de las preguntas frecuentes ha sido si los interesados pueden postular para la construcción de una vivienda en su terreno propio, bajo las condiciones de financiamiento de Che Róga Porã. La respuesta es no, ya que de hecho, los beneficiarios de este programa no deben tener inmuebles a su nombre.

El programa es similar a una alianza público- privada. Las desarrolladoras inmobiliarias proponen proyectos que deben cumplir el reglamento y si estos son aprobados, se publicarán en la web. Allí, la gente podrá elegir la vivienda de su agrado y postularse para su adquisición en cuotas.

Las entidades financieras aliadas serán las que evaluarán y aprobarán el crédito de hasta G. 400 millones, al 6,5% de interés anual y un plazo máximo de 30 años. Estos préstamos son financiados con recursos de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a través de la figura del fideicomiso. Los desembolsos se irán haciendo en etapas, conforme al avance de obras, según se informó.

Los beneficiarios empezarán a pagar sus cuotas recién al concluir las obras, al mudarse a su vivienda.

Sin revisión de los puntos criticados

La falta de transparencia en el programa es uno de los puntos criticados en este programa de viviendas del gobierno de Santiago Peña. El ministro Baruja dijo que más detalles del programa se darán una vez que estén aprobados los proyectos y tras la publicación de los mismos en el portal.

Varios lectores de ABC dejaron constancia de otras críticas, en la web. Los cuestionamientos se relacionan principalmente a empresarios con vínculos políticos e incluso denunciados ante Fiscalía por obras deficientes que fueron habilitados por el MUVH como desarrolladores o fiscalizadores.

El ciudadano identificado como Ivo Ibarrola aprovechó el espacio para dirigirse al ministro y preguntarle si él confiaría la construcción de su vivienda a una constructora con negros antecedentes. “Señor Baruja, usted para construir SU CASA, va a volver a contratar a la empresa que en el pasado le entregó una obra deficiente, sobrefacturada, con problemas estructurales, fuera del plazo establecido y meses después de haberle entregado, volver a hacerle mantenimiento?. Es cierto hay que separar, no se le debe dar participación a empresas/personas que tengan demandas con el Estado” (sic), escribió Ibarrola.

Otro lector, Carlos Jorge Guerrero González, mencionó que “Che Róga Porã y la mayoría de los proyectos lanzados por el gobierno en general no sólo este, están hechos a medida. Si no tenés padrino, por más que seas phd, si no presentaste la libreta de vacunación de tu perro, estás fuera. Nuestro país está podrido. Esperaba más del ministro Baruja”.

Fatima Vera, también comentarista, dijo que: “Ya veo lo que van a ser esas casas, materiales de mala calidad, a precio de oro. Pronto las casas tendrán fallas, etc. Che Róga Vaí va ser”.