ANDE aumenta tarifa a minería de criptoactivos y empresas analizan posibilidad de irse del país

Andy Jasmin, vicepresidente de la Cámara Paraguaya de Mineros de Activos Digitales, contó que hace dos semanas había un rumor de que la ANDE y el gobierno querían alzar la tarifa al grupo de consumo intensivo especial, que se concretó hoy de manera sorpresiva.

“Ese grupo de consumo - que se llama intensivo especial - se creó por un decreto presidencial en el año 2022. En la época nos hicieron un incremento de la tarifa de un 54%, que ya habíamos vivido un incremento fuerte. Además, nos dolarizaron la tarifa, somos los el único grupo en Paraguay que paga su tarifa en dólares”, cuestionó.

Contó que también la ANDE pidió un depósito en función del grupo de consumidor de dos meses para los de media tensión y tres meses para alta tensión. “Nosotros teníamos prepagados dos a tres meses de consumo en dólares en la ANDE, entonces la ANDE no tenía ningún riesgo de que nosotros no pagáramos, porque si no se pagaban nuestro consumo, ellos ejecutarían su depósito y trabajaría sin pérdida”, cuestionó.

Lamentó que la tarifa ya es de por sí muy estricta y que con la medida excepcional, porque a ningún otro usuario se le aplicó medidas tan fuertes, están al límite de la rentabilidad, teniendo en cuenta que ya operan en el país empresas internacionales y nacionales de gran inversión, las cuales se ven afectadas por el cambio de las reglas de juego en medio de su instalación.

Contó que tenían firmados contratos desde hace apenas un año con estas empresas, ya que supuestamente se tendría una tarifa fija hasta el 31 de diciembre de 2027. Una de las empresas tenía prevista una inversión de US$ 400 millones en el país y hoy no están interesados en desarrollarla porque firmaron el contrato en el mes de mayo y hoy, un mes después, se les cambió las reglas del juego.

“¿Qué inversionista va a querer invertir en el país cuando el país se maneja de esa forma? Hoy el Paraguay, y más que nada este gobierno está demostrando dos cosas: que si bien pueden ir a todas las conferencias en el mundo decir que Paraguay va a estar mejor, van a crear 500 mil empleos, y están en el mundo para atraer la inversión extranjera, están demostrando con el incremento de hoy que no es un país en el cual se puede invertir porque no hay seguridad jurídica, no se respetan los contratos, no hay seguridad para la inversión y tampoco para apostar por el país”, criticó.

También les resultó muy extraño que nunca nos les llamaron para conocer su punto de vista antes de establecer la tarifa diferencial, lo que la hace una decisión unilateral y una sorpresa.

“El gobierno hoy tiene una idea falsa que esa energía es muy lucrativa y que puede aceptar cualquier tarifa, pero no es el caso. Como todo negocio tenemos una margen de rentabilidad que es alrededor del 15% al 30% y al alzar la tarifa de un día al siguiente te mata y liquida el negocio, que ya no es rentable”, lamentó.

Nuevo acuerdo por tarifa con Brasil habría afectado precio

Según comentó Jasmin, al conversar con algunos funcionarios de la ANDE, estos le dijeron que decidieron alzar la tarifa a los que se dedican a la criptominería porque la estatal pasó de comprar la energía de Itaipú de US$ 16 por kw/h a US$ 19 kw/h. “Es absurdo si es una decisión del gobierno de comprar más cara la energía”, criticó.

Sobre cómo está la situación legal de la criptominería en Paraguay explicó que todavía no hay leyes que regulen la actividad, que hubo un intento de proyecto de ley en el 2022 que al final no salió, entonces están en una zona gris donde no son ilegales, pero no están regularizados por ninguna ley o norma. “Todo lo que no está prohibido, está permitido. La ANDE ya reconoció nuestra actividad a través del decreto presidencial de 2022″, expresó.

Criticó que la resolución de la ANDE por la que les aumentan la tarifa es también inconstitucional, ya que específica que solo el sector de procesamiento de datos, es decir, los que se dedican a la criptominería, se les cobraría una tarifa especial, no así otras industrias que tienen el mismo consumo.

Con la negociación que hizo Paraguay con Brasil por Itaipú, se comprometió a consumir toda su energía que le corresponde para 2026 y la única industria que puede ayudarle a Paraguay a cumplir con ese objetivo, es el de la criptominería, porque no existe ninguna industria que en seis a doce meses pueda instalarse y llegar a ese consumo.

Criptomineros piden diálogo con el gobierno

También contó que existen versiones que hablan sobre el aumento de tarifa a su sector, después a las industrias y empresas y posterior a eso, a los ciudadanos.

Piden tener oportunidad de sentarse con el gobierno y lograr un diálogo, considerando que no les llamaron antes del aumento de tarifa impuesto.

Además, comentó que ante la incomodidad de los empresarios que se dedican al rubro, serían US$ 40 millones los que deberá pagar la ANDE en devolución de garantía si es que las empresas deciden irse del país, considerando la crítica situación financiera de la estatal, sería totalmente perjudicial para la estatal.