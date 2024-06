Diésel bajó precios internacionales hace meses y Petropar demoró la reducción

El analista económico Stan Canova señaló que el precio internacional del diésel bajó hace dos meses y cuestionó que el Gobierno y referentes del sector se mantuvieran en silencio y por ende los precios congelados. Las declaraciones las brindó ante la reciente reducción de G. 300 por litro en los productos diésel de Petropar.

Canova criticó que en Paraguay se fija “a ojímetro y a voluntad” el precio de venta al público de los combustibles, y no precisamente a favor de los consumidores, sino que todo lo contrario.

Apenas suben algunos puntos la cotización externa y ya se actualizan los precios de los carburantes que adquiere el consumidor final. Esta misma acción no se aplica a la inversa, cuando bajan los precios internacionales.

Por otro lado, Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), señaló que algunos emblemas se vieron obligados a ajustar los precios a la par de la petrolear estatal, pero para no perder clientes. “Los precios no dan para bajar, pero eso parece que ya no importa”, comentó.