Elevar costos de “mineras” pone en riesgo altos intereses del país, dicen

Según el especialista del sector eléctrico, Ing. Nelson Cristaldo, el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, ha sido un irresponsable al elevar el costo de energía eléctrica para las “mineras” de criptoactivos legales, que estarían aportando aproximadamente US$ 1.100 millones, desde el 2024 hasta el 2027. “La ANDE una vez más pone en riesgo los altos intereses del país, para seguir solventando sus pérdidas por robos de energía que rondan US$ 50 millones anuales de minerías ilegales en complicidad con técnicos de la propia ANDE”, dijo.

El miércoles último, la ANDE informó del incremento de la tarifa de energía eléctrica, mediante la Resolución P/N° 49238, que indica también las condiciones generales, técnicas y comerciales del Grupo de Consumo Intensivo Especial, abastecido en los niveles de muy alta tensión (220 kV), alta tensión (66 kV) y media tensión (66 kV).

Es así que el Ing. Cristaldo sumó su voz de reclamo al de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales, que el jueves pasado publicó un espacio reservado en medios de comunicación cuestionando la determinación de la ANDE, y el viernes se sumó también la Cámara Paraguaya de Fintech, alertando que las empresas afectadas podrían cerrar.

El Ing. Cristaldo pidió al titular de la empresa estatal de electricidad hacerse responsable “del mayor robo en la historia a las arcas del Estado paraguayo”, que asegura que ocurrió y sigue ocurriendo durante su administración. “Félix Sosa debe renunciar de la ANDE por poner en riesgo importantes inversiones para el país y por el inmenso robo de energía durante su administración”, aseguró.

Respecto a las inversiones, detalló que actualmente en Paraguay existen tres grandes empresa de criptomineria instaladas: Penguin, con 100 MW instalados, de los cuales 30 MW están operando con una inversión de US$ 40 millones en infraestructura y quizás otros US$ 30 millones en máquinas. También Muiden, con 120 MW instalados, de los cuales 90 MW están operando con una inversión de US$ $40 millones en infraestructura y otros US$ 80 millones en máquinas.

La tercera sería Bitfarmas, que cuenta con 70 MW instalados, 100 MW en construcción con una inversión de US$ 70 millones en infraestructura y US$ 100 millones en máquinas.

Agregó que también existen 55 mineras instaladas en Media Tensión, que suman otros 100 MW en total de consumo, con inversiones de US$ 150.000 por cada MW en promedio en infraestructura, que suman US$ 15 millones y entre US$ 70 millones y US$ 80 millones en máquinas. “Estas empresas en su mayoría son de ciudadanos paraguayos o de paraguayos en Join Venture con empresas extranjeras”, comentó.

Según el Ing. Cristaldo, el resultado final es el doble fracaso del Gobierno, por negociar una tarifa más alta en Itaipú que resulta en una catástrofe para las finanzas de la ANDE.

Los detalles de las pérdidas

Según un análisis del Ing. Cristaldo, los resultados de este aumento incluyen pérdidas a la industria local por US$ 190 millones y pérdidas anuales en la ANDE por 3 años de US$ 653.184.000 al 2027. Asimismo, están las garantías que la ANDE tiene que devolver como mínimo para los mineros de media tensión, que quedarían totalmente fuera de mercado, que son todas empresas con inversiones de paraguayos y extranjeros. Por otra parte, las pérdidas para el Fisco de forma anual por 3 años serían US$ 50.544.000 al 2027 y para la Aduana, en el 2025 US$ 41.666.667, porque cada dos años se cambian las máquinas.