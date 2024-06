“Mineros” cerrarán sus empresas debido al aumento de la tarifa de ANDE

Con el aumento de tarifa para los usuarios del Grupo de Consumo Intensivo Especial (criptominería de forma legal, data centers, entre otros) una gran parte de los “mineros” de criptoactivos cerrarán sus empresas -que son alrededor de 53- debido a que el negocio ya no será rentable y, como consecuencia, Paraguay pasará de ser uno de los actores principales en el mundo de la criptominería a ser irrelevante en este sector. Así lo advirtió ayer, en conferencia de prensa, el director de la Cámara Paraguaya de Fintech, Fernando Arriola.

Se refirió al incremento de la tarifa de energía eléctrica que realizó la ANDE mediante la Resolución P/N° 49238, que indica también las condiciones generales, técnicas y comerciales del grupo de consumo intensivo especial, abastecido en los niveles de muy alta tensión (220 kV), alta tensión (66 kV) y media tensión (66 kV).

“Este aumento va a hacer que el precio de energía actual (de nuestro país) sea más alto que el precio de energía de los Estados Unidos. Y, en este momento, la coyuntura de invertir en un país como Estados Unidos es mucho más favorable que invertir en un país como Paraguay”, manifestó Arriola.

Además mencionó otras ventajas, como que en Estados Unidos no tienen que pagar gastos de importación, el sistema financiero es abierto y existe un mercado secundario de maquinarias. Pero, específicamente, en cuanto a los precios, el director de la Cámara comentó que con este aumento, ahora el precio más alto es 65 dólares el kilovatio/hora, mientras que en el país del norte, de una fuente de energía renovable, llega a alrededor de 45 dólares el kilovatio/hora.

Arriola también cuestionó esta medida que es “desproporcionada, discriminatoria y arbitraria”, ya que dijo que la resolución carece de fundamentos técnicos y jurídicos que ameriten su dictado. “Además, no hubo un debate previo con las partes interesadas, lo cual es un proceso esencial en la toma de decisiones de esta magnitud. Sin mencionar que esta industria ya sufrió un aumento tarifario del 60% en el año 2022″, destacó.

Asimismo, el vocero del gremio de Fintech indicó que esta situación no le afecta tanto a las empresas grandes, pero sí al Paraguay como imagen, porque demuestra que no es un país serio. “¿Cómo vas a invertir en un país que te cambia las condiciones luego de que vos inviertas cientos de millones de dólares? Porque estamos hablando que son 538 millones de dólares. No hay ninguna clase de industria internacional que venga a invertir estos montos de dinero actualmente en tres años”, mencionó.

Es así que esta medida perjudica tanto al sector como al propio Estado paraguayo, ya que afecta al clima de inversiones en Paraguay, dando una imagen de total falta de seguridad jurídica y genera desconcierto.

Gremio llama al diálogo con las autoridades

La Cámara Paraguaya de Fintech instó a las autoridades a reconsiderar la resolución de aumento de tarifa y a abrir un diálogo con los actores involucrados para encontrar soluciones que beneficien a todos. “A veces se toman decisiones con información que no es correcta sobre una nueva clase de negocio. Nos hicieron un aumento de precio en el peor momento posible de nuestro desarrollo de inversión de proyecto”, advirtió Fernado Arriola.