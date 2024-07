ANDE: Senador acusa a directivos de coimear y pide renuncia de su titular

“Hoy vengo a plantear en el caso en que no renuncie el presidente de la ANDE (Ing. Félix Sosa), un pedido de interpelación”, manifestó el senador liberal, Enrique Salyn Buzarquis en la sesión de la Cámara Alta.

Recordó que el titular de la empresa estatal sigue en el cargo desde el gobierno anterior (de Mario Abdo Benítez). “Deben saber los colegas y la opinión pública, que hay un negocio floreciente en la ANDE de nuevos y grandes ricos”, acusó antes de realizar una fuerte denuncia.

“Altos directivos de la ANDE, con complicidad de sus funcionarios, facturan en promedio 500 mil dólares en coima por robo de energía al pueblo paraguayo con las criptomonedas ilegales”, acusó, aunque sin dar nombres.

“No me va a decir que el presidente de la ANDE no sabe. No me van a decir que no se dan cuenta de cuando se les está robando la energía en tiempo real, mientras se le mete la mano en el bolsillo al pueblo paraguayo y se le roba en su factura... los tarifazos”, añadió el senador.

Cuestionó que desde la empresa estatal de electricidad quieran cubrir el déficit porque se roba la energía “y se le roba a la gente”, alzándole la tarifa a las empresas dedicadas legalmente a la “minería” de criptomonedas. Destacó que estas son compañías que pagan cuatro veces más que el Brasil y la Argentina por la energía paraguaya.

“Garrote para los legales. La coima para los ilegales. Cachorritos antes el Brasil y la Argentina con el despojo, leones con los que invierten en el Paraguay. Esa es la decisión que tomaron en la ANDE”, inquirió Buzarquis.

El legislador habló de la contradicción de este gobierno, señalando que dicen que quieren generar empleo pero que después de decir al mundo “vengan al Paraguay, inviertan en Paraguay, consumamos nuestra energía, dejemos de regalar la energía al Brasil y a Argentina”, pero les suben la tarifa de la electricidad al empezar a operar. “Estas empresas vienen, pagan sus impuestos, pagan cuatro veces más, pagan tres meses por adelantado la póliza, una de ellas invierte 75 millones de dólares y cuando empiezan a trabajar, les dicen ‘ahora te alzamos 14%”, aseveró.

Tarifa subió hasta 16%

Entre 9% y 16% es el aumento de la tarifa que realizó la ANDE para el Grupo de Consumo Intensivo Especial, según el director de Planificación y Estudios de la empresa estatal, Ing. Francisco Escudero. Entre estos usuarios se encuentran aquellos clientes que utilizan la energía eléctrica para procesar datos, proveer servicios de almacenamiento de información, incluyendo minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers.

Esta decisión tiene el repudio de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad), que cuestiona la resolución P/N° 49238 de ANDE, que “unilateralmente, sin previo aviso” altera las condiciones en las cuales se acordó la inversión en el sector minería.

En este contexto, el parlamentario reiteró que “la coima sigue” y que en son unos 500 mil dólares mensuales. “Usted, presidente de la ANDE, debe renunciar y si no lo hace, yo plantearé un pedido de interpelación acá en el Senado. Es una vergüenza lo que está ocurriendo con la energía del pueblo paraguayo”, concluyó.

Ajuste fomenta la ilegalidad

El diputado colorado Colym Soroka también cuestionó el aumento de la tarifa para las criptomineras. “Lo que va a hacer es que la gente que trabaja legalmente cierre y apueste a lo ilegal. ¿Para qué va a querer ser legal si le va a costar más caro y sabe que se está funcionando ilegalmente? Al hacer el cambio de tarifa ya no le es rentable al legal”, señaló.