Ministro de Industria pidió una propuesta a “mineros” de criptoactivos

En el encuentro, el ministro pidió a los alrededor de 30 empresarios que le presenten una propuesta al Gobierno para destrabar el impase que provocó el aumento de la tarifa eléctrica entre 9% y 16%.

Antes, cada uno de los presentes hicieron una exposición de sus quejas e inquietudes ante al sorpresivo aumento de los precios por la energía que paga el Grupo de Consumo Intensivo Especial que aplicó la ANDE.

En este nivel de clientes se encuentran aquellas empresas que utilizan la energía eléctrica para procesar datos, proveer servicios de almacenamiento de información, incluyendo minería de criptoactivos, block - chain, token y data centers.

Según el especialista del sector eléctrico, Ing. Nelson Cristaldo, las Cámaras ya presentarán hoy su propuesta al ministro Giménez, buscando un punto que les permita trabajar y por consiguiente evitar el cierre de sus empresas, como anunciaron sucederá si la estatal aplica el nuevo tarifario.

En la reunión, representantes de grandes empresas eléctricas, como Trafosur, Electropar e Inpaco, también resaltaron el enorme impacto de las “granjas” de criptomonedas en sus ventas en estos últimos años, incluso más que a la ANDE.

La ANDE miente, aseguran

“Es mentira que el pueblo le está subsidiando a las criptomineras. Félix Sosa puede mentirle a los ministros y a la prensa pero no a los técnicos”, aseveró el Ing. Cristaldo, quien presentó un análisis de los precios al ministro de Industria y Comercio.

Explicó que la ANDE preparó la tarifa para las criptomineras teniendo en cuenta el costo de Itaipu pedido por el Brasil de US$ 18,95 kW/mes, luego el costo cayó a US$ 16,71 kW/mes y finalmente quedó negociado a US$ 19,28 el kW/mes.

“Lo importante del análisis es que, inicialmente, la ANDE preparó el pliego de tarifas considerando las dos posibilidades: de US$ 18,95 kW/mes, que pedía Brasil y en US$ 20,60 kW/mes que pedía Paraguay”, resumió.

Destacó además que bajo ninguna circunstancia la ANDE puede decir que le esta subsidiando a la industria de criptominería. “La ANDE lo que quiere es mantener su margen bruto de 53,24%, cuando la tarifa era de US$ 16,71 kW/mes. Entonces le eleva el 14% para los mineros de alta tensión. Hoy día, con la nueva tarifa de Itaipú de US$ 19,28 kW/mes, la ANDE tiene una ganancia bruta de 32,12%”, explicó el Ing. Cristaldo ante el ministro de Industria y Comercio.