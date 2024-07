ANDE podría utilizar Yacyretá para mantener su oferta 100 MW al Brasil

De las 131 preguntas que recibió la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) de las empresas interesadas en adjudicarse el lote de energía, una de las más reiteradas busca aclarar si la energía será firme o interrumpible.

Apuntemos una de ellas: “Garantía de Energía: en caso de no existir excedente de la usina de Acaray ¿cómo sería hecha la atención? La respuesta de la ANDE, de la que se infiere que la estatal no restringirá sus posibilidades a su pequeña central del Alto Paraná, sino que también recurrirá a otras de sus fuentes es como sigue:

“... El compromiso de entrega es de 100 MW medios mensuales procedentes de la Central Hidroeléctrica Acaray y del excedente del Sistema Interconectado Nacional Paraguayo”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ANDE amplía plazos de consultas sobre venta de energía de Acaray al Brasil

En instancias técnicas de la empresa eléctrica estatal insistieron en aclarar que esa respuesta no incluye a Itaipú, porque se sabe que no se puede comercializar su energía hasta que se revise el Anexo C, de la respuesta, al puntualizarse “excedentes del Sistema Interconectado Nacional Paraguayo”, se infiere que se trata de la central Yacyretá.

El sistema paraguayo depende de tres centrales

El sistema paraguayo es alimentado por Itaipú, Yacyretá y Acaray (85% 11%,4% respectivamente), por consiguiente si la estatal firma el contrato correspondiente, por el plazo establecido y, de pronto, sale del servicio Acaray, y como no puede recurrir a su excedente en Itaipú por la razón expuesta en las fuentes de ANDE, la opción que le queda en Yacyretá, central en la que le corresponde el 50% sus 3.100 MW potencia.

Lea más: Mercado eléctrico: demanda aumentó en julio último, pero bajó con relación a enero

En los últimos días, con el fin de apuntalar este argumento, en las fuentes consultadas recordaron que en los últimos días, la ANDE retira casi toda la energía que le corresponde en Yacyretá, porque el actual Gobierno del vecino país no solo no está pagando los beneficios correspondientes al Paraguay por cesión de energía, sino porque tampoco abona las facturas que mensualmente remite la entidad binacional a la Argentina, recursos necesarios para la cobertura de la aún larga lista de gastos e inversiones que debe realizar en la margen paraguaya de la hidroeléctrica.

La estatal paraguaya resolvió el viernes último extender hasta las 18:00 de este miércoles, 10 de julio, el plazo que estableció para que las empresas brasileñas interesadas en adjudicarse los 100 MW que ofertará la ANDE el vienes 26 de este mes aclaren sus dudas.

La llave que abrirá parte del mercado eléctrico del Brasil a la ANDE es el acuerdo de entendimiento al que llegaron en mayo último los gobiernos de nuestro país y del Brasil. No obstante, aún queda por liberar la exportación del excedente paraguayo en Itaipú.

Lea más: Esto dice el documento de entendimiento entre Paraguay y Brasil

Hay 131 preguntas sobre la propuesta de la estatal paraguaya

Las propuestas para la adquisición de los 100 MW que la ANDE venderá al mercado eléctrico brasileño (Ambiente de Contratación Libre) tienen como fecha límite de entrega la hora 09:00 del viernes 26 de este mes, informa la ANDE en la "Comunicación Aclaratoria N° 1″, que subió al portal de la Dirección de Contrataciones Públicas.

Añade que recibirán los documentos en el Salón Auditorio de la ANDE (2° piso) y que “seguidamente” abrirán el sobre N°1, ocasión en que los oferentes podrán verificar los documentos y formular las observaciones que crean pertinentes. Destaca que no aceptarán documentos que las empresas interesadas remitan en forma electrónica.

Lea más: Venta de energía a Brasil: ofertan los primeros 100 MW de Acaray

En lo concerniente a la moneda que pide la empresa eléctrica paraguaya a cambio de sus 100 MW, explica que “la moneda de pago es dólares de los Estados Unidos de América”. Consultada si el pago para la oferta de referencia es “íntegro y único”. los responsables de la operación replican que la Garantía de Pago “corresponde al pago adelantado cada doce meses del suministro de doce meses, hasta completar el período del contrato”.

Añade que “las facturaciones serán mensuales y que descontadas de la Garantía de Pago. “Al cabo de los doce meses de suministro deberá ser renovada la Garantía de Pago”, advierten.

Acerca de la posibilidad de dividir el bloque de 100 MW en partidas menores, la ANDE responde que solo prevén “un adjudicado” del concurso de precios por el bloque total de 100 MW”.

La exportación de energía no prevé impuestos en Paraguay

Inquirida la estatal sobre el pago de impuestos en esta operación, responde que para la elaboración de las propuestas deberán indicar el precio de US$ por MWh “libre de impuestos”.

En cuanto al criterio de adjudicación que aplicara la estatal, responden que “será el de mayor precio (US$/MWh. El plazo para consultas vence este miércoles, a las 18:00.