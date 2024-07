MOPC licita la futura planta cloacal de Ciudad del Este por US$ 14,5 millones

Finalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya titular es la Ing. Claudia Centurión, lanzó la licitación pública internacional para la construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), el emisario de descarga subfluvial, además de las estaciones de bombeo e impulsiones cloacales para Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná (ID 451.167).

La inversión estimada de la convocatoria es de G. 117.023 millones (US$ 14,5 millones al cambio actual) y también prevé el diseño de la futura PTAR. Esta infraestructura será fundamental para el procesamiento adecuado de las aguas cloacales en dicha localidad fronteriza, que actualmente tiene un bajo porcentaje de cobertura (tanto de alcantarillado como de tratamiento).

Según los datos del llamado publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la recepción de las ofertas se realizará el próximo 12 de agosto de 2024 a las 9:00, seguido por el acto de apertura. Asimismo, las consultas sobre el proyecto pueden realizarse hasta el 5 de agosto a las 10:00 horas, mientras que la visita técnica al sitio de obras está programada para el 26 de julio de 2024 a las 10:00.

Plan prevé una inversión de US$ 200 millones en el Este

Este es el primer llamado que está realizando el MOPC para ejecutar el “Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Área Metropolitana de Ciudad del Este”, para lo cual prevén una inversión total de US$ 200.000.000, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con US$ 115.000.000 y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) con US$ 85.000.000.

Beneficiará a toda el Área Metropolitana del Este, ya que el objetivo de la iniciativa es preservar los recursos hídricos del río Paraná y del acuífero Guaraní, así como mejorar la calidad de vida de la población de los distritos de Ciudad del Este y Presidente Franco, beneficiando en forma directa a cerca de 300.000 personas.

En este sentido, además del llamado en curso, el MOPC todavía debe licitar la expansión y modernización de la red de agua potable, incluyendo la instalación de nuevas tuberías y la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) con sus respectivos reservorios.

Asimismo, Obras Públicas también debe realizar la convocatoria para la implementación de la red de alcantarillado sanitario, con la colocación de cañerías y la construcción de infraestructuras complementarias. Todas estas obras están contempladas dentro del citado programa.

Se estima que solo el 24% de la población de Ciudad del Este tiene acceso al agua potable que suministran la ESSAP y la Itaipú Binacional, en números absolutos apenas unas 80.000 personas de las 400.000 que viven en el X departamento. Respecto a la cobertura cloacal, el MOPC no brindó los datos oficiales, pero se sabe que la mayor parte de la población no accede a alcantarillado y tratamiento de desechos.