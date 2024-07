Cuando ANDE fijó tarifa a criptos en 2022, el precio de Itaipú era mayor, dicen

Los dueños y accionistas de las criptomineras legales que operan en el país no se imaginaban que el acuerdo del gobierno de Santiago Peña con el del Brasil para elevar la tarifa de Itaipú de US$ 16,71 kW-mes a US$ 19,28 kW-mes repercutiría en el precio que estaban pagando por la electricidad. ¿Por qué? Pues porque cuando se estableció el tarifario para el Grupo de Consumo Intensivo Especial, en 2022, la tarifa de Itaipú inclusive era más alta, porque estaba en US$ 20,75 kW-mes.

El vocero de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad) y accionista de Antilia Sur S.A., Jimmy Kim, explicó que cuando las empresas que forman parte del Grupo de Consumo Intensivo Especial, que son aquellos clientes que utilizan energía eléctrica para procesar datos, proveer servicios de almacenamiento de información, incluyendo minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers, la tarifa de Itaipú estaba en US$ 20,75 kW-mes.

“Entonces dijimos, bueno, en 2023 bajó a US$ 16 y ahora va a subir a US$ 19, entonces esta tarifa no se toca, porque cuando nosotros firmamos era US$ 20, pero si ahora se compraba a US$ 22 o US$ 25, claro que íbamos a intuir que capaz suba”, explicó.

Añadió que los criptomineros estaban muy seguros de que no sufriría cambios la tarifa fijada por la ANDE en 2022. “Cuando firmamos los contratos la tarifa era de US$ 20, ¿cómo iba subir el precio ahora que se compra a US$ 19? Esta es la matemática exacta y real”, reiteró.

El empresario advirtió que la ANDE está buscando es ganar a costa de este grupo de consumo, que paga la tarifa técnica y no subsidiada, debido a toda la ineficiencia y robo que sufre la institución.

Kim insistió que es clave entender la cuestión de la tarifa, considerando que el principal argumento del presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, para justificar la suba del precio de la electricidad para las criptomineras es el aumento de la tarifa de Itaipú.

Asimismo aclaró que, técnicamente, la ANDE no está obrando mal porque en el contrato que firmaron con la institución se indicaba que podían subir la tarifa. Sin embargo, el argumento que esgrimen para hacerlo no es real. “Ellos (las autoridades de la ANDE) siempre dicen que nosotros no somos solamente clientes sino que somos socios estratégicos porque le pagamos al contado, por adelantado dos meses, nos cobran más caro que al resto, en dólares, y tenemos 0% de morosidad, porque la electricidad es nuestra materia prima”, manifestó.

Según Kim, actualmente están aguardando una nueva reunión con el presidente de la ANDE y con el ministro de Industria, Javier Giménez, a quienes les plantearon una mesa de trabajo para resolver el actual conflicto por la tarifa que amenaza con el cierre de más de 50 criptomineras.

Criptomineras: hubo necesidad de reajuste, dice ANDE

El presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, sostiene que cuando ocurrió el aumento de la tarifa de la potencia de la Itaipú Binacional tuvieron que realizar el cálculo correspondiente de la tarifa que se le cobra al Grupo de Consumo Intensivo Especial y que de allí salió la necesidad de un reajuste de 9,6% a 16%.

Así lo manifestó nuevamente el lunes último, al salir de una reunión con la Comisión Directiva de la Cámara de Senadores.

Además señaló que la ANDE tiene diariamente solicitudes de nuevas criptomineras que están queriendo instalarse en Paraguay a pesar de ese reajuste tarifario. “Nosotros, en este momento, considerando que ya tenemos contratos con varias empresas, no estamos concediendo hasta tanto tengamos nuevamente los lugares con disponibilidad de potencia para poder conceder, pero hay en fila una buena cantidad”, resaltó.

Comentó que son 70 las empresas dedicadas a la minería de criptoactivos de forma legal en el país. Dijo que le dejaron al presidente del Congreso, Basilio Núñez, y a su equipo, el listado de las empresas y sus titulares.

Criptos ilegales

Sobre la criptomineras ilegales, destacó que la ANDE realizó más de 200 intervenciones y denuncias por el robo de energía que estas realizan ante el Ministerio Público, de los cuales son 70 los casos de gran magnitud.

El Ing. Sosa también comentó que instalaron más de 1.400 llaves telecomandadas, pero que todavía la ANDE no llega a tener las redes inteligentes, aunque ya se inició la digitalización de la red de distribución para poder combatir los robos.