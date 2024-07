Félix Sosa, ¿protegido de Alderete?: Buzarquis hace alusión pero evita mencionarlo

Félix Sosa, presidente de la ANDE, no quiere reconocer que hay funcionarios que están involucrados en el robo de la energía para la criptominería ilegal, según insistió el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Enrique Salyn Buzarquis, tras la reunión entre el titular de la estatal y la Mesa Directiva del Senado en el que hablaron del pedido de interpelación.

“Creo que él no quiere reconocer que hay funcionarios de la ANDE que están metidos en el robo de la energía y yo sostengo que sí, porque vuelvo a repetir, no estamos hablando de un kiosquito, estamos hablando de miles de máquinas en tinglados que consumen el equivalente a una ciudad”, aseguró.

Se ratificó que en tres años, el robo promedio es de US$ 150 millones, mientras hay gente que está muriendo en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan) porque no hay medicamentos.

“Hay gente que está vendiendo sus chanchos, sus chanchitos, pe kure ray ina ojohagua poha, entonces yo le dije, ‘yo no he visto ningún cambio, yo no he visto ningún jefe regional, yo no he visto ningún sumario, yo no he visto medidas que hayan tomado’ y también le dije ‘yo no he visto la decisión de ustedes en poner medidores inteligentes que pueden hacer a través del sistema lícito”, refirió.

Insisten con interpelación del titular de la ANDE

Buzarquis insistió en que sí corresponde la interpelación a Félix Sosa, ante las denuncias de supuestos vínculos de directivos con la criptominería ilegal.

“Él respondió lo que ya sabemos, que ellos hicieron la denuncia y hay denuncia y hay denuncias, pero mirando esto, le parece al cargamento de azúcar cuando cae y hacen todo una pomposidad de ruido ‘cayeron 1.000 kilogramos de azúcar’, pero pasan 100.000 más o menos, así es la ilegalidad”, refirió.

Dijo que conectar una empresa de criptomoneda con un galpón enorme que consume lo que consume una ciudad, no se puede dar sin la ayuda y la complicidad de los funcionarios.

“Si él no quiere proteger, en primer lugar debe sumariar a todos, hacer un cambio total en la ANDE y tiene que colaborar con la justicia todo lo que sabe y tiene que empezar a tomar medidas preventivas”, insistió.

Sosa, protegido del que cicatriza las heridas

Buzarquis fue consultado sobre si es que Félix Sosa está protegiendo a los funcionarios, a lo que respondió que le parece llamativo que no cambió a nadie y mantuvo al equipo intacto, considerando que Sosa está en dos gobiernos, “llamativamente sobreviviente a dos gobiernos ya, yo no sé por qué será”.

“Yo sé quién lo protege, hay una persona que se encarga en cicatrizar las heridas generalmente. Yo no doy nombres, ustedes son inteligentes. Los inteligentes ya saben todo, claro que tiene protección. Ustedes dicen (al preguntarle si sería Alderete), yo solo hablo de cicatrización nomás, pero evidentemente se le protege”, refirió al ser consultado en al menos dos ocasiones si es que se refería a José Alberto Alderete, dirigente colorado.

Por último, dijo que Félix Sosa siga o no le da igual, ya que lo que a él molesta es que no vea una lucha frontal para terminar con el robo de la energía y que cambiaron las reglas de juego para los que trabajan lícitamente.