“Pido al Ejecutivo que recapacite” afirma empresario sobre polémico decreto que beneficia a Petropar

En la fecha se generó toda una polémica sobre otra posible ida del emblema Shell del país, luego de que el socio de Raizen, Luis Ortega, que opera el citado sello, haya cuestionado el Decreto N° 1.952 del presidente de la República, Santiago Peña. Dicho documento estableció que los emblemas que comercialicen combustible en la modalidad búnker deben contar con un tanque propio de 16 millones de litros para poder vender este producto.

El combustible búnker es el gasoíl sin impuesto que se vende a los barcos que están navegando en las aguas de los ríos, tanto Paraná como Paraguay. Si bien las empresas del sector privado tienen un importante tancaje, ninguna posee un tanque en específico que cumpla con la citada capacidad, por lo que solo Petropar podrá cumplir con dicha exigencia, por lo que la petrolera estatal será la principal beneficiada, ya que monopolizará este segmento del mercado.

“No me parece este decreto, sobre todo cuando nosotros nos ponemos a analizar el escrito y vemos que prácticamente ninguna empresa del sector privado puede cumplir, porque ninguna tiene un tancaje exclusivo de 16 millones de litros. Sabemos que el único que puede cumplir es Petropar, entonces, tanto a nosotros como a cualquier otro emblema esto le llama la atención” enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Emblema privado analiza retirarse del país tras decreto de Santiago Peña

Decreto entra en vigencia el 1 de agosto

Ortega señaló que el decreto entra en vigencia desde el 1 de agosto, tras una prórroga, por lo que pidió al Jefe de Estado que “recapacite”. “Le pido al Ejecutivo que recapacite sobre esto, que vea por favor, yo no sé realmente si fue mal asesorado o mal indicado, o no entiendo a qué va con esto. Me parece que es un decreto que no contribuye. Entonces, si no contribuye lo mejor es modificar y hacer algo que realmente valga”, enfatizó.

Asimismo, el empresario enfatizó que lo único que piden las empresas privadas es “trabajar tranquilos es el libre mercado” y que se “respeten los precios internacionales”, ya que no hay otro secreto en este negocio del combustible”.

También resaltó que antes del mencionado decreto cualquiera de las empresas distribuidoras podía vender búnker, lo cual no mueve un volumen muy grande. “Yo calculo más o menos que el volumen de bunkers en el país debería estar rondando los 11 millones de litros al mes”, expresó.