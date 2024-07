Paraguay aprovechó casi el 50% de Yacyretá en junio último

El aumento de la cantidad retirada de energía que realizó la ANDE desde el 28 de mayo último había presionado al gobierno argentino para que pague US$ 100 millones, que es parte de su deuda con Paraguay por cesión de energía, explicaba ABC en su edición del 18 de junio pasado, y también que el gobierno calificó el hecho como “histórica transferencia récord”.

Ayer pudo saberse, logro que no debe imputarse a la “apertura” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) en las dos márgenes del río Paraná), sino al esfuerzo de ciertas fuentes que, debido a la ausencia de los organismos oficiales, ad honorem, velan por la soberanía nacional.

El Art. XIII del Tratado de Yacyretá, aún vigente, consagra que “la energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico ... será dividida en partes iguales entre los dos países ...”.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la central paraguayo/argentina produjo en junio pasado 1.190 GWh, y que de esa cantidad, la Administración Nacional de Electricidad retiró 560 GWh. el 47,06%, en tanto que Argentina, a través del SADI (Sistema Argetino de Interconexión) llevó 630 GWh (52,9%).

No es una decisión permantente, sino intermitente

No obstante, debe destacarse que esa conducta de la ANDE no responde a una estrategia permanente de plena utilización de la energía paraguaya en Yacyretá, sino a prácticas intermitentes que terminan debilitando la posición paraguaya en Yacyretá.

Si en junio último la ANDE aprovechó 560 GWh, apuntemos que en mayo trajo a su sistema solo 328 GWh de la central binacional, 70,7% menos.

Se supo igualmente en los primeros días de este mes, la tendencia hacia el aprovechamiento pleno de nuestra mitad, al menos hasta principios de la última semana, se mantenía, pero luego cayó de nuevo, inclusive por debajo de los 300 MWh pero, de pronto, como sucedió ayer volvió a arañar ayer el 50% de la energía de Yacyetá.

El material informativo del 18 de junio detallaba que la deuda argentina por cesión de energía a nuestro país ascendía a los US$ 132 millones, que en mayo recibimos una transferencias de US$ 12 millones y en junio los US$ 100 millones puestos en relieve. Añadía el material que luego de esos pagos el saldo deudor de Argentina rondaba aún los U$ 20 millones.

No se tratado de la deuda con la entidad binacional

Reiteraban también que esa suma correspondía a la amortización de la deuda por cesión de energía con nuestro país, con la clara intención de aclarar que no se trataba de los pagos argentinos a la EBY por suministro de energía, pagos de los cuales también dependen la atención del presupuesto de las dependencias y obras de la entidad en la margen paraguaya.

Recordemos que durante los 30 años de producción de Yacyretá, la tasa paraguaya de aprovechamiento de esta energía no alcanzó el 10% del total, en tanto que Argentina se beneficio con más con más del 90%.

Mientras la generación del complejo hidroeléctrico Yacyretá mermaba en un 16,72% entre enero y junio de este año respecto del mismo lapso del 2023, la tasa paraguaya de aprovechamiento daba un formidable salto: 115,8%, según fuentes confiables.

En los seis primeros meses del presente año, la producción neta de la central Yacyretá alcanzó 8090 GWh, en tanto en similar período del ejercicio anterior fue 9714 GWh. Entre enero y junio últimos Yacyretá produjo, de acuerdo con nuestros cálculos, 1624 GWh menos que en el primer semestre de 2023.

Un salto que llama la atención

En lo concerniente a la tasa de aprovechamiento de nuestro país de la energía de Yacyretá, el salto que dio llama la atención, no por que sea verosímil o no, sino porque no queda claro cómo hizo la ANDE para absorber toda esa y energía, la que obviamente, se complementa con la de Itaipú, Yacyretá y Acaray.

Veamos los números, entre enero y junio de este año la ANDE aprovechó de Yacyretá 1923 GWh, en tanto que en el mismo período del año pasado retiró 1032 GWh menos.

En lo atinente al aprovechamiento argentino de la producción de Yacyretá, los registros observados permiten concluir que la binacional entregó al SADI en lapso en estudio solo 30,1% más con relación al 2023. En el primer semestre de este año, el sistema interconectado argentino retiró de Yacyretá 6167 GWh, mientras que en 2023 aprovechó 8.823 GWh.

En otras palabras, la cantidad que Yacyretá entregó al SADI en los seis primeros meses de este fue inferior, nada menos que 2.668 GWh menos, según las fuentes consultadas. Si observamos los porcentajes de disminución de la tasa argentina de aprovechamiento veremos que del 86,04% en enero de este año bajo al 52.94% en junio último.