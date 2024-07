Celebran avances, pero instan a no bajar la guardia en reformas pendientes

El tan ansiado grado de inversión aportará grandes beneficios al país, sobre todo en materia de inversiones, sin dudas es una gran oportunidad para el país; sin embargo, no se debe bajar los brazos en las reformas pendientes para corregir fragilidades como la corrupción, debilidad institucional, sobre todo en la justicia donde no se han visto avances sino más bien todo lo contrario, señaló el analista financiero y consulto Amílcar Ferreira

El profesional celebró la noticia, pero a la vez indicó que le sorprendió que esta mejora en la calificación por parte de Moody´s se haya dado en este momento, donde no se han visto avances muy claros en los temas que las calificadores vienen remarcando desde hace años.

“Ciertamente no esperaba todavía el grado de inversión, no hubo avances sobre todo en el poder judicial, más bien hubo retroceso, el caso del senador Rivas, así como de otras señales contrarias que vimos en este tiempo”, afirmó Amilcar

El profesional se refirió justamente al nombramiento del cuestionado senador cartista Hernán Rivas en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para el que habría presentado un título de abogado presumiblemente falso, por el cual está siendo procesado en la Justicia.

Para el profesional, el mejoramiento de la nota por parte de Moody´s con BAA3, es consecuencia principalmente de una trayectoria de política macroeconómica ordenada que viene de años de gestión, y por el “lobby” del gobierno de mostrar estos avances. Añadió que la visita de los altos referentes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la visión que dieron ellos también pesó y todo esto forma parte de ese lobby.

Sorprendió el momento

Por su parte, el economista y exministro de Hacienda Manuel Ferreira también coincidió en que la evaluación institucional de Moody´s sorprendió sobre todo, en función de los eventos que hemos visto últimamente, muchos de ellos atentatorios de la calidad institucional del país.

“Esa ha sido una de las críticas importantes. En ese sentido sorprende ese tema pero al final por lo visto se animaron”, reflexionó.

En ese sentido, dijo que hay países que entran y salen de la calificación, justamente porque se han relajado en algunos temas.

Esta mejora de la calificación por parte de Moody´s nos pone dentro del grupo selecto de países junto con Chile, Uruguay, Perú, Colombia y México que en A. Latina que alcanzaron el grado de inversión.

No obstante, el economista acotó que se debe entender que esto no está grabado en piedra, o sea, que no es que se tiene el grado de inversión para siempre, sino hay que sostener en el tiempo. En su momento estuvo Brasil, y salió, así como otros tantos.

Otros referentes, también se sumaron a la celebración de mejora a la calificación de riesgo país, pero advirtiendo sobre la necesidad de apuntalar los puntos flojos: debilidad institucional, sistema judicial, corrupción y otros temas. “Este logro no debe tapar las cosas que aún se deben hacer en materias de reformas”

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo indicó que esta calificación no le ha sorprendido porque se ha esperando por mucho tiempo. También indicó que jugar en las grandes ligas, también demanda más compromiso y que seguirán trabajando en esa dirección de mantener el equilibrio macro, pero sin relajarse en las materias pendientes. Ahora el desafío es mayor, mantener este sitial y eso requiere mayor esfuerzo” afirmó.