Primera vivienda: ¿Cuál es la diferencia entre Che Róga Porã y el Fonavis?

El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), cuyo titular es Juan Carlos Baruja, reportó esta semana que existe cierta confusión sobre los programas disponibles de acceso a la casa propia. Específicamente, entre Che Róga Porã y el Fonavis.

Si bien los dos programas están dirigidos a ciudadanos y ciudadanas que aspiran a la primera vivienda y son impulsados por el MUVH, tienen diferencias sustanciales, según resaltó la cartera a través de un comunicado oficial.

Por un lado, el Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis), como su nombre lo indica, atiende las demandas de viviendas sociales, es decir, casas para personas de nivel socioeconómico bajo, cuyos perfiles financieros no les permitirían obtener créditos del sistema bancario. Por ejemplo, en las últimas semanas el presidente de la República, Santiago Peña, participó junto al ministro Baruja de la entrega de soluciones habitacionales para ese público, y recientemente se anunció que se entregarán las casas sin el acto protocolar de inauguración.

En el caso de las viviendas del Fonavis, creado vía Ley N° 3637/09, los beneficiarios acceden a un subsidio de entre 15% y el 95% del presupuesto total de la obra. Es decir, el Estado solventa prácticamente todo el costo de la construcción de la casa, así como del inmueble.

Los beneficiarios son personas de escasos recursos, principalmente, que residen en Paraguay, y sus ingresos no pueden superar los 5 salarios mínimos. Prevé diferentes porcentajes de ayuda estatal según nivel de ingreso y para lograr el 95% de subsidio, el beneficiario debe ganar solamente hasta un salario mínimo (puede ser menos). La postulación puede ser individual y en grupo.

¿En qué consiste Che Róga Porã?

Che Róga Porã, en contrapartida, es una alianza público privada que permite condiciones de financiamiento más flexibles, en comparación con los productos financieros ya existentes en el mercado. En este caso, el programa está dirigido a personas de nivel socioeconómico medio, con cédula paraguaya vigente.

Los interesados e interesadas, desde 18 años en adelante, pueden elegir una casa de las disponibles en el portal cherogapora.gov.py. Luego, recurrir a la entidad financiera donde solicita un préstamo de hasta G. 400 millones, al 6,5% tasa de interés anual y hasta 30 años de plazo. Si se le aprueba el crédito, lo comienza a pagar recién al mudarse.

Los recursos distribuidos a través de las instituciones financieras intermediarias (Ifis) provienen de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), una institución del Estado que es banca de segundo piso, es decir, sus clientes son los bancos, financieras y cooperativas, que a su vez son los que entregan los préstamos a las personas.

Las condiciones para poder acceder a dicho producto incluye que los interesados no tengan a su nombre un inmueble edificado (es decir, sí pueden tener terreno sin construcción) y que sus ingresos estén entre uno a cuatro salarios mínimos. Y se aplica sólo para la compra de una vivienda de alguno de los proyectos que aparecen en la citada web.

Che Róga Porã y Fonavis: Diferencias y semejanzas

Hay algunas semejanzas en los programas. Por ejemplo, Che Róga Porã y Fonavis tienen diseños preestablecidos de dimensiones de casas, distribución de espacios y otros detalles básicos para precautelar el acceso a servicios básicos, como agua y energía eléctrica, salud, educación y transporte público. En ambos planes, el MUVH controla los proyectos de construcción.

Asimismo, en ambos casos la cartera trabaja con el sector privado.

Sin embargo, Che Róga Porã trabaja con desarrolladoras inmobiliarias, las cuales debieron calificar previamente para ser habilitadas por el MUVH. Las mismas presentan proyectos al ministerio y una vez aprobados, son publicados en el portal cherogapora.gov.py, donde la gente puede elegir la vivienda de su interés (casa, departamento o afines) y postularse para el crédito para la compra financiada.

La oferta es variada entre dúplex, chalet o departamento, con edificaciones desde los 35 metros cuadrados.

En Fonavis, en tanto, hay dos modalidades de postulación. Puede ser individual y grupal. Cuando la postulación es en grupo, por ejemplo, las familias que viven en un asentamiento, las gestiones ante el MUVH las realizan organismos que prestan un “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”. Se los denomina “SAT” y también deben estar registrados ante la institución.

Los SAT deben ser elegidos por los postulantes y se encargan de reunir los documentos de los interesados (generalmente, de escasos recursos), que luego presentan al MUVH. Junto con las constructoras (también elegidas por los interesados), cobran los recursos del Estado. En la práctica, se observa a menudo que los SAT y las constructoras son las que proponen obras a los ciudadanos y ciudadanas y no viceversa, ya que con ello se pueden adjudicar las obras sin concurso, competencia ni licitación.

Los SAT y constructoras cobran del MUVH de manera directa los recursos públicos. Este es el motivo de las críticas a este programa, pues ya se reportaron casos de manejo discrecional del dinero público, con viviendas sobrefacturadas y hasta falsificación de firmas de los beneficiarios, casos que obran en Fiscalía y todavía no fueron resueltos por la justicia.

Incluso, la Contraloría y el propio MUVH llegaron a denunciar esos casos ante el Ministerio Público. Algunos nombres de SAT y constructoras salpicados en esos casos forman parte del programa Che Róga Porã. Referente a la falta de discriminación a las empresas con “negro historial”, el ministro Baruja dijo que prima la presunción de inocencia hasta tanto no haya sentencia definitiva que establezca lo contrario.

Fonavis: críticas por falta de transparencia

Un dato no menos importante es que el Fonavis se llevó este año US$ 80 millones dentro del presupuesto del MUVH. En tanto el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, impulsa el aumento de recursos para este programa en US$ 200 millones, pese a que él mismo había criticado este plan por su escasa transparencia y falta de control de Contrataciones Públicas. Núñez incluso llegó a presentar cuando era diputado (en el año 2020) un proyecto de ley para someter el programa al control de Contrataciones Públicas, que no prosperó. Aunque eso fue años atrás, en el gobierno anterior, y ahora al parecer cambió de opinión.

El manejo de las postulaciones y las gestiones para viviendas del Fonavis que se realizan en el MUVH han sido históricamente poco claras. Incluso, el exministro Dany Durand había reconocido que benefició a sus amigos con contratos de ese programa.

¿Cuándo postularse a estos programas?

Las postulaciones para ser beneficiario de cualquiera de estos dos programas se pueden realizar cuando las convocatorias se encuentren abiertas.

En el caso de Che Róga Porã, las casas elegibles y disponibles ya aparecen en su portal, están a la vista de los interesados y se encuentran habilitadas para la postulación del crédito.

En el caso del Fonavis, que cuenta con dos modalidades (postulación individual y grupal), se hace la postulación cuando hay convocatoria. Hace algunas semanas, el MUVH anunció la convocatoria a los SAT para que estos presenten proyectos y las listas de potenciales beneficiarios. En cuanto a las postulaciones para subsidios individuales, no se reportó convocatoria ni se informó un calendario para su ejecución.