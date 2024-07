Pese a quejas, desde mañana rige el aumento de tarifa para criptomineras legales

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE), informó el 27 de junio pasado que -a través de la Resolución P/N° 49238 del 26 junio del año en curso- actualizaba las tarifas de energía eléctrica y las condiciones generales, técnicas y comerciales del Grupo de Consumo Intensivo Especial, hecho que generó el rechazo de los afectados.

Forman parte de este grupo de consumo los clientes de la estatal que utilizan energía eléctrica para procesar datos, proveer servicios de almacenamiento de información, incluyendo minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers, que son abastecidos en los niveles de Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV).

El aumento al grupo de consumo intensivo especial es entre el 9% y 16%, indicó el director de Planificación y Estudios de la ANDE, Ing. Francisco Escudero.

Quejas y rechazos de criptomineras legales

Desde la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad) manifestaron que el aumento de la tarifa eléctrica de consumo intensivo especial tendría un impacto negativo significativo para el país, y puede implicar la desaparición del sector en el Paraguay.

Asimismo, la Cámara Paraguaya de Fintech también anunció que gran parte de las empresas afectadas por este reajuste de precio cerrarán, ya que el negocio no será rentable. Su director, Fernando Arriola, advirtió que este aumento hará que el precio de energía en nuestro país sea más alto que el precio de energía de los Estados Unidos, porque con los ajustes, el monto más elevado es de 65 dólares el kilovatio/hora, mientras que en el país del norte, de una fuente de energía renovable, llega a alrededor de 45 dólares el kilovatio/hora.

Al subir el costo de energía eléctrica para las mineras legales de criptoactivos que operan en el país –que estarían aportando unos US$ 1.100 millones desde 2024 hasta 2027–, la ANDE pone en riesgo altos intereses del país, sostuvo también el especialista del sector eléctrico, Ing. Nelson Cristaldo.

Las constantes críticas a la decisión de la ANDE hizo que parlamentarios de la oposición convocasen al titular de la institución, Ing. Félix Sosa, a una reunión con la Comisión Directiva del Senado, donde el alto funcionario defendió la suba. Argumentó que se debía al incremento de la tarifa de Itaipú, que a su vez elevó los costos de la institución.

Los legisladores Enrique Salyn Buzarquis, Líder Amarilla, entre otros, llegaron incluso a solicitar la interpelación del presidente de la ANDE, pedido que no prosperó hasta la fecha.

Sector representa el 13% de la facturación

Directivos de la Cámara Paraguaya de Minería de Activos Digitales (Capamad) se reunieron ayer con el titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, buscando frenar el aumento de la tarifa para el Grupo de Consumo Intensivo Especial. Pese a que el encuentro fue bueno, según el vocero del gremio, Jimmy Kim, no lograron el resultado esperado.

“Fue una reunión amena; lo único que no pudimos hacer nada es con el tema de la tarifa, porque eso a nivel gobierno ya se decidió. Pero nosotros pedimos una reducción de tarifa y también un aumento del periodo del contrato, porque eso está frenando ahora algunas inversiones grandes, porque oficialmente termina todo el 31 de diciembre de 2027″, comentó. Reiteró que el Ing. Sosa fue muy claro respecto a la tarifa y que esta decisión se mantendrá, pese a que el sector representa el 13% de la facturación de la empresa estatal.

Sin embargo, desde la Capamad no pierden las esperanzas de seguir negociando y lograr que el reajuste sea menos del 16%. Kim contó que aprovecharon la reunión para pedir aumento del contrato y ponerse a disposición de la ANDE para conformar una mesa de trabajo.

Adelantó que no tomarán acciones legales contra la resolución de la empresa estatal, porque no consideran que puedan ganar algo con esa medida. “Creo que algunas empresas sí, pero las empresas dentro de Capamad dijimos que no íbamos a hacer ninguna acción legal, porque no sabemos si vamos a ganar algo con eso”, expresó.

Kim comentó que la criptominería actualmente representa el 13% de la facturación de la ANDE y que cuando se ejecuten todos los contratos pendientes, podrían llegar hasta un 20% de la facturación de la institución. “El Ing. Sosa quiere que nosotros sigamos porque a la ANDE y al gobierno les conviene”, concluyó.