Criptominería: Quieren vender energía más barata afuera y cobrar más caro acá, dice Buzarquis

El senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) criticó el manejo que está haciendo de la ANDE el presidente de la institución, ingeniero Félix Sosa. Se preguntó cómo puede ser posible que durante décadas Paraguay haya regalado nuestra energía a Brasil y a Argentina a US$ 10 MW/h, y “ahora que vienen otras empresas a pagar US$ 40 más impuestos aún así insistamos en seguir vendiéndola más barata”.

A la vez, cuestionó las subas unilaterales al sector de los mineros, y dijo que desde la ANDE “mienten” cuando dicen que las subas están dentro de sus facultades, pues para renegociar debe haber acuerdo entre las partes, cosa que no se hizo.

“Unilateralmente alzaron al que le hace ganar dinero; hicieron una licitación de 100 MW para el estado brasileño sin establecer precio de base”, criticó el legislador.

“Lo protegen a Félix Sosa”, afirma Buzarquis

Se preguntó para qué se insiste en vender al exterior electricidad “para que nos paguen US$ 25, siendo que acá nos están pagando 40 % más IVA”.

“Lo protegen a Félix Sosa porque hay otros intereses de por medio. Quiero debatir con Félix públicamente donde sea y cuando sea para demostrar la mentira de esta gente, pero no va a aceptar nunca”, expresó Salyn Buzarquis.

Criptomina ilegal “no resiste a análisis”

En otro orden, Buzarquis se refirió al negocio de la criptomina ilegal. Refirió que hay cuestiones que no resisten a un análisis, por ejemplo, cómo puede ser posible que la ANDE no se de cuenta rápidamente de cuando uno consume más en un hogar, pero no se dan cuenta del consumo de toda una granja de criptomina trabajando en forma ilegal.

Resaltó que las conexiones que se utilizan en ese negocio no son simples y requieren un grado de logística, que no se puede concretar sin la complicidad de funcionarios de la ANDE.

“Sostengo y me reafirmo en que esto se da con complicidad de la ANDE”, dijo Salyn Buzarquis.

“Roban energía a la gente”

Finalmente cuestionó el trabajo de Félix Sosa diciendo que no ve “hiperreficiencia” en su gestión. “¿A qué funcionario cambió? ¿Qué cambios hizo? ¿Qué medidas tomó?”, se preguntó.

Lamentó que hasta ahora no se hayan instalado medidores inteligentes, y aseguró que desde la ANDE, “roban energía a la gente”. “Promedian, hay amigos que no pagan, gente que roba, porque cuando usas la tecnología y tenés control se acabó el negocio”, sostuvo.

Concluyó que la energía es cara, y que puede demostrar técnicamente que el precio tiene que bajar.

Enrique Salyn Buzarquis mostró y mocionó ante el pleno de la Cámara de Senadores la nota en la que hace un pedido de interpelación al presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, debido a supuestas implicancias de directivos de la estatal con dueños de criptominas ilegales.