MOPC hará tres licitaciones más para obras cloacales de la cuenca de Lambaré

Tras haber realizado el primer llamado para la construcción de los colectores principales, estaciones de bombeo, impulsiones, aliviaderos, entre otro trabajos, por US$ 38 millones, el Ministerio de obras públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que realizará otras tres licitaciones para completar el paquete de obras cloacales de la cuenca de Lambaré, que además de esta ciudad beneficiará a Asunción (cuencas menores) y a Fernando de la Mora.

Así informó a este diario la ingeniera Claudia Crosa, titular de la Dirección de Agua y Saneamiento (Dapsan) de la institución, quien señaló que tienen prevista una inversión de entre US$ 90 a US$ 120 millones en estas licitaciones previstas para este año.

El primer paquete que será licitado es el diseño y construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), en etapa de precalificación, que se construirá en la Costanera Sur de Asunción.

El segundo llamado será es para el diseño y construcción de las redes secundarias y terciarias de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y líneas de impulsión de la Zona 1 (Norte), Zona 2 (Intermedio) de la cuenca de Lambaré y estaciones de bombeo y líneas de impulsión de las cuencas UCA y Tacumbú de la capital del país.

Por último licitarán el diseño y construcción de las redes secundarias y terciarias de alcantarillado sanitario, estaciones de bombeo y líneas de impulsión de la Zona 3 (Sur) de la cuenca de Lambaré.

“Los montos previstos para estos contratos de diseño y construcción están en un rango de US$ 30 millones a US$ 40 millones aproximadamente. Respecto a los contratos de fiscalización, están en un rango de US$ 2.500.000 a US$ 5.500.000 aproximadamente”, explicó la funcionaria, lo que significa que los tres paquetes de obras propiamente demandarán una inversión que osicila entre US$ 90 millones y US$ 120 millones.

Los números finales se tendrán una vez publicadas las convocatorias en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).

Cada paquete de obras tendrá fiscalización

La Ing. Crosa explicó también que cada de uno de estos paquetes de diseño y construcción, que licitarán en breve, tendrá una empresa fiscalizadora para “garantizar la calidad del diseño y de las obras a ser construidas”, o sea, “cada contrato de obras tendrá como espejo un contrato de fiscalización, estos últimos son objetos de llamados independientes”, destacó.

De acuerdo con los datos, los trabajos comprenderán la construcción de 22 Km de colectores principales, 16 Km de líneas de impulsión, 15 estaciones de bombeo, 877 Km de colectores secundarios y terciarios, más la PTAR, que tendrá capacidad para procesar hasta 2.226 litros por segundo de aguas cloacales, a las que devolverá limpia, mediante un emisario subfluvial, al cauce principal de río Paraguay.

Todos estos trabajos forman parte de un ambicioso plan para dotar de “agua potable y saneamiento del área metropolitana de Asunción-Cuenca Lambaré”, que implicará una inversión de US$ 165 millones, que provendrán del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Fondo para la Promoción del Desarrollo (Fonprode). La ley de aprobación del empréstito fue promulgada en mayo del año pasado, durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez.

¿Qué se hará en materia de agua potable?

Se consultó a la Ing. Crosa respecto a lo que harán con el proyecto de agua potable propiamente, y respondió que en este caso prevén un plan de mejora de la gestión operativa, comercial y técnica de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).

En este sentido, la funcionaria resaltó que este proyecto, en materia de agua potable, está dentro del componente LAIF (Facilidad de Inversiones para América de la Unión Europea) y que prevén alrededor de US$ 10 millones para el fortalecimiento institucional de la Essap. A su vez, indicó que, en forma complementaría, el proyecto prevé recursos de fondos BID y AECID, de aproximadamente US$ 6.000.000 más para este rubro.

“En el componente del proyecto que incluye lo referido a agua potable, se prevén acciones para la implementación de un plan de mejora de la gestión operativa, comercial y técnica de Essap, para lo cual se prevé financiar el desarrollo de sistemas para la gestión comercial y de activos; además de la implementación de un programa de inclusión”, explicó.

Por último, dijo que también prevén suministrar materiales para obras de “sectorización y control de presión” para identificar pérdidas, reposición de redes de distribución e instalación de micromediadores dentro de la cuenca Lambaré, entre otros trabajos.

Primer llamado se publicó sin precalificación

La directora de la Dapsan del MOPC también se refirió al primer llamado que ya está en curso, con un precio referencial de G. 280.703 millones (US$ 38,1 millones) para el diseño y la construcción del colector para las cuencas menores de Asunción y el colector principal de la cuenca Lambaré. Explicó que estas infraestructuras incluyen además las estaciones de bombeo y líneas de impulsión de las cuencas menores, y la llegada a la PTAR a través de la calle Antequera.

Así también resaltó que en este llamado están previstos el diseño y la construcción y que los puntos de enlace que deberán construirse a lo largo de los colectores principales para la interconexión de las futuras redes secundarias, las llegadas de las cámaras rompe-presión de las líneas de impulsión y otra infraestructura de recolección del efluente cloacal doméstico.

Respecto a que a que esta licitación se hizo sin un proceso de precalificación, algo inusual en las obras financiadas por el BID, Crosa resaltó esto se hizo “a modo de ir acelerando el proceso de aprobación de los Pliegos de Bases y Condiciones (PBC) por parte del BID y a fin de publicar lo antes posible dicho PBC en la DNCP”.