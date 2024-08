Control de sobrevivencia de IPS: consejo no define si continuará gestión a distancia

El control de sobrevivencia es una gestión obligatoria que, mediante resolución, se estableció que la misma podía ser gestionada a distancia, sin necesidad de acudir a los centros administrativos hasta el 31 de marzo, lo que se extendió nuevamente hasta el 31 de agosto, según recordó el director de Jubilaciones y Pensiones del IPS, Carlos Cabral.

“Hay mucha gente que voluntariamente se está acercando ya preocupada por el cobro de septiembre, porque saben ellos de que para este mes de agosto no van a tener inconveniente alguno para cobrar. Hay mucha gente que ya se está acercando voluntariamente a querer hacer ese trámite, entonces la entrega de la resolución de una persona en este mes ya le lleva por tres meses más; es decir, si se entrega ahora en agosto, va hasta el último día del mes de noviembre”, explicó.

Indicó que un jubilado pensionado que concurre a hacer una consulta médica en cualquier centro de atención del IPS, automáticamente ya confirma el control de sobrevivencia de la previsional.

“Después tenemos también firmados convenios de cooperación interinstitucional con el Registro Civil y también con el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Al Registro Civil ya le entregamos nosotros la semana pasada, de manera proactiva ya, la base completa de datos para que ellos nos digan de esta base de datos, quienes están fallecidos hoy”, agregó.

Control de sobrevivencia presencial en IPS

Dijo que el control presencial del control de sobrevivencia es una de las modalidades que tiene IPS para que uno pueda decir que está vivo y cumplir con esa exigencia legal, mientras que otras de las formas que se puede hacer es a través de documentos cada tres meses.

“Obligatoriamente, la gente trae un certificado de vida y residencia, expedida por la comisaría jurisdiccional a la que pertenece a su domicilio”, precisó.

Dijo que hasta ahora no puede decir que se va a volver a posponer la gestión a distancia porque esa es una decisión que la toma del Consejo Directivo de IPS, el cual no decidió nada al respecto.

“Nosotros tenemos un mecanismo, vamos a suponer que nosotros debemos una fecha de cierre de proceso, pongámosle que sea el 7 de setiembre para que podamos pagar el 17. Los que al 7 de septiembre no tengan su sobrevivencia al día, de todas maneras igual se va a ir el dinero correspondiente al banco y ese dinero, va a estar en estado bloqueado hasta que ese jubilado va a ir probablemente al cajero”, afirmó.

Problemas de cobro por fusión de banco

Cabral contó que están en tratativas, sobre todo con el banco GNB, que es una de las prestadoras de servicios de pago de IPS, para instalar el control biométrico, para reconocimiento facial y así hacer el control de sobrevivencia, lo cual aún llevaría un tiempo, considerando incluso quejas que tuvieron por problemas de cobro con otras prestadoras.

“Ahora mismo tuvimos muchos reclamos, si bien fue producto de una fusión del banco Visión con el banco UENO, Visión es otro de nuestros prestadores de servicios grandes, y hubo muchos inconvenientes y hay mucha gente que tiene un teléfono que no es smartphone, no dan para poder bajar esa aplicación, entonces ahí de repente hay otra vez una cierta resistencia de la gente, entonces esa gente prefiere nomás acercarse otra vez y hacer ese control”, comentó.

Dijo que quienes quieran hacer su control de sobrevivencia de manera presencial, en toda la República del Paraguay cuentan con centros de atención, cuyos horarios son de lunes a viernes de 7:15 a 14:15. También cuentan con una oficina en el Parque de la Salud, al costado del Banco Central del Paraguay (BCP) que abre de lunes a viernes de 7:15 a 14:15, y los sábados, domingos y feriados la atención se realiza desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde.

“Vamos a suponer el peor de los casos, porque al final lo que la gente quiere es llegar al 17 y cobrar, ese jubilado que no sabe, no consulta, no sabe nada de eso probablemente lo que va a pasar es que se va a ir a un cajero y va a meter su tarjeta y probablemente no va a poder cobrar porque la entidad no le transfirió el dinero a su cuenta correspondiente entonces. ¿Qué va a pasar? Va a venir a hacer un reclamo necesariamente al IPS, nosotros vamos a tomarle la sobrevivencia en ese mismo momento y como máximo en una hora ese dinero va a estar disponible de vuelta en su cuenta”, detalló.

Control de sobrevivencia a través del correo

El director de Jubilaciones y Pensiones de IPS contó que también cuentan con la modalidad de pago a la gente que está en cama, que no se puede mover, aproximadamente dos mil jubilados que están cobrando en sus respectivos domicilios y lo hacen a través de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa), con lo que también hacen el control de sobrevivencia.

Dijo que actualmente hay más de 80.000 beneficiarios entre jubilados y pensionados.

“Cuando hablamos de pensionados, por ejemplo, hay viudas, viudos, hay niños menores, hay hijos mayores incapacitados, por ejemplo, para los niños que normalmente cobran, supongamos que quedó viuda una señora, tiene dos hijos menores y está cobrando la pensión. Normalmente, esos chicos van al colegio, entonces la mamá viene a ser el trámite presencial acá y trae los certificados de vida y residencia de sus hijos de su comisaría y se les registra”, indicó.

Contó además que también cuentan con una modalidad que se llama visitas domiciliarias, que cuando la dirección a su cargo toma conocimiento de un caso o hay algún familiar que viene y pide realizar el control de sobrevivencia en la vivienda, debido a la imposibilidad de movilidad del familiar, si dentro del área Central, la realiza la oficina central, y en zonas más alejadas, recurren a los funcionarios que están en esas áreas.

Director evitó hablar de situación financiera de IPS

El director de Jubilaciones y Pensiones fue consultado sobre la situación financiera de la previsional y dijo que no maneja la información, ya que corresponde al área financiera.

“Lo que estuvimos viendo a lo largo de estos últimos años, desde el 2020 en adelante, inclusive en este año 2024, es que hay en algunos meses que se tuvieron que usar una parte de las rentas que generan las reservas para cubrir la totalidad de los pagos. Cada vez es menor entiendo yo porque están mejorando, creo que las recaudaciones”, refirió.

Destacó el programa “Retiro Feliz”, una de las modalidades en la que IPS prevé para aquellas personas que tienen ya aportes mínimos requeridos por la ley, pero que todavía no tienen la edad para jubilarse, normalmente la gente que empieza a trabajar desde muy joven y ya supera con creces algunas veces los 25 años mínimos requeridos para jubilarse con 60 años de edad.

“Esa persona lo que puede hacer es acercarse de manera anticipada, por lo menos un mes antes, y pide el plan de retiro feliz. Nosotros le explicamos cuáles son sus derechos, con cuánto estimativamente se estaría jubilando, y finalmente es lo que hacemos es dar marcha a nuestro programa, y eso hace que el sistema automáticamente un día antes de su cumpleaños, le inactiva y la persona ya está jubilada el día de su cumpleaños y ya está disponible su resolución”

Comentó que el programa que les dio muchas satisfacciones, por lo que espera que la gente tome como cultura hacer los trámites de manera anticipada, ya que sí se hacen de manera anticipada los trámites, hay un altísimo porcentaje de que puedan ofrecer un servicio que va a dar mucha satisfacción a la gente.