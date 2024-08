Las reservas suman US$ 10.196 millones

De acuerdo con las cifras oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP), en el séptimo mes del año hubo una disminución de US$ 86 millones en las reservas monetarias del país.

Si bien se esperaba un buen ingreso de divisas en este periodo por la buena campaña de la soja, sin embargo, el menor precio vendido significó una merma importante de divisas al país, alrededor de US$ 1.000 millones menos que dejó de ingresar, lo que llevó a una presión al alza al tipo de cambio en gran parte del año y se espera que esta tendencia persista en este semestre. Ayer el dólar cerró en G. 7.572

Justamente por esta presión en el tipo de cambio es que el Banco Central Paraguay (BCP) aumentó su participación en lo que se refiere a intervenciones para frenar picos en el tipo de cambio. En siete meses, el BCP inyectó US$ 865 millones en el circuito financiero

Mayor parte en dólares

Según el reporte oficial, la mayor parte de los recursos (93%) están depositados en dólares, unos US$ 9.359 millones, mientras que un 5% de los fondos están en oro. Según datos del BCP, se cuenta con reservas en oro por alrededor de US$ 641 millones en la actualidad, y unos US$ 132 millones en otras colocaciones e inversiones del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.

Al comparar con el cierre del 2023, cuando las reservas alcanzaron US$ 10.196 millones, se observa que los recursos se encuentran en el mismo nivel, comparado al cierre de julio último.