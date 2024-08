“Matamos a los gringos con calidad y por eso lloran”

Ortiz recordó el día en que se enteró de que la fábrica de Santacruz en Argentina, Coimexpor, les falsificaba su marca Rodeo. Dice que llamó al empresario y que este culpó a su socio brasileño. Ortiz se pregunta: “¿Cómo Santacruz no iba a saber lo que pasaba en su fábrica? Es igual que yo te diga que Horacio (Cartes) no sabe lo que yo hago acá. Puede no saber ciertas cosas, pero las cosas básicas y fundamentales sí sabe... Qué marcas se hacen, qué no se vende, que se vende. Tiene reportes todos los días”.

10 veces más que el consumo interno

El empresario asegura que la industria paraguaya procesa anualmente unos 40 millones de kilos de tabaco, que corresponden a unas 3.200.000 cajas de varias marcas de cigarrillos (32.000 millones de cigarrillos, unas 10 veces más los 3.000 millones que consume el mercado paraguayo).

En el caso de Tabesa, Ortiz explicó que no hay ninguna exportación al Mercosur, pero que envían al Caribe, Africa y EE.UU., donde, previo pago del MSA (Master Settlement Agreement), están vendiendo en ocho estados norteamericanos. “Estamos metiendo la misma cantidad que exportaban las multinacionales al Paraguay, solo que la demanda se cubre en el Paraguay. Nosotros vendemos todo en el Paraguay, pagando todos los impuestos, y es un gran negocio para el fisco paraguayo. Y el Paraguay va ser muy inteligente en manejar esa política fiscal porque entonces se produce el cigarrillo acá, se mezcla en el Paraguay, en vez de que venga el cigarrillo de contrabando, y entonces hay productores agrícolas, hay industria, hay mano de obra paraguaya, hay pago de cargas sociales”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Les salimos como un susu’a”

Ortiz cree que la industria local sustituyó el negocio que hacían las transnacionales. “Nosotros les salimos como un susu’a, de lo que ellos han creado. Ellos son los padres y los abuelos de la criatura. En todos los países se van y compran diputados, senadores y demás cosas, entonces hacen las leyes supuestamente morales de autorregulación para que no haya publicidades”.

El empresario sospecha que aún hay un 5% de falsificación. “¿Pero vos sabés lo que es, en un país donde tenías 30 fábricas, 20 falsificando, que hoy se falsifique menos del 5%? Estamos reemplazando el mercado que han abandonado las multinacionales. Y aún no conseguimos igualar, o tal vez ahora consigamos igualar los volúmenes de British American Tobacco (BAT) y Phillips Morris, sobre todo BAT-Souza Cruz (de Brasil)”.

Ortiz refirió que Tabesa está en el 8º puesto entre los mayores contribuyentes (el año pasado aportaron unos G. 80.000 millones en impuestos), fabrican el 60% de la producción nacional –alrededor de 1.350.000 cajones anuales (lo que da unos 13.500 millones de cigarrillos)–.

–Si no exportan al Mercosur, ¿cómo inundamos con productos de Tabesa la Argentina y el Brasil?

–Porque vienen los argentinos y llevan... Como una vez le contesté a un reportero en Brasil, que me preguntó: ‘¿Usted sabe cómo están sus cigarrillos acá, cómo llegan a San Pablo?’. Y le digo: ‘para comenzar, el cigarrillo que está en San Pablo no sé si es producido por nosotros o no, porque Brasil está minado de fábricas clandestinas’. Y después me pregunta: ‘¿qué hace Tabacalera del Este para evitar que ocurra eso?’. Y yo le pongo: ‘Tabacalera del Este no hace nada. Nosotros tenemos la función de abastecer el mercado: Si vos tenés una carnicería y a alguien le gusta tu costilla, ¿vas a dejar de vender si tenés la carne?’.

Ortiz refirió que Tabesa no vende a nadie ya que utilizan cuatro o cinco distribuidores autorizados entre, los que están Tabacos del Paraguay (también vinculado al grupo Cartes), Uru SA (Mabel de Avalos, ex accionista de Tabesa) y otros que dijo no recordar. “Nosotros matamos a los gringos con calidad, y es por eso que ellos lloran”.

“Nada que pagar”

¿Cuánto pagan en cánones para exportar? –No, no, nada que pagar, pero el gran volumen es el mercado local. El directivo de Tabesa dice que no les afecta que en el lado brasileño y argentino incauten en su mayoría productos de su tabacalera: “Tanto las autoridades argentinas como brasileñas tienen el derecho y la obligación de proteger sus intereses, pero nosotros tenemos el derecho y la obligación de proteger la libre circulación de nuestros productos en todo el territorio paraguayo. –En el caso de la incautación de cigarrillos ocurrida en Pindoty Porã (ocurrida en marzo pasado) se puede presumir que ese cargamento estaba por cruzar al otro lado. Estaban a una cuadra de la frontera, donde no había aduanas... –No me interesa. No es mi problema. Y en el manicomio de las presunciones, se puede presumir tantas cosas... Tengo el mismo derecho a presumir que ellos. –¿Quiénes eran los dueños de esa carga? –Salió en el diario... Paraguayos son... No sé si eran paraguayos todos. Yo no los conozco. A mí lo que me interesa es que se incautó cigarrillo paraguayo en territorio nacional, y no voy a permitir eso. Tenemos que hacer valer la Constitución, si alguien quiere hacerle pasear en canoa a su cigarrillo y tiene la boleta, puede pasearse en canoa por el río Paraná, si tiene la boleta en la mano. En Pindoty Porã cayeron más de 46 millones de cigarrillos, a una cuadra de la frontera. Aduanas devolvió las mercaderías.

“Paraguay es un gran duty free”

Te voy a decir dónde está la falsa moralidad. Vos sabés bien que Paraguay es un gran duty free, y es muy buen negocio para el Paraguay ser un gran duty free porque se genera un comercio muy importante y les da lugar a las industrias, a la maquila. La política fiscal de precios bajos es la mejor si vos querés recaudar. La falsa moral está en que las grandes multinacionales del Brasil y de la Argentina son las que utilizaron el Paraguay para exportar sus productos, para que brasileños y argentinos vengan al Paraguay a comprar nuestros productos. El Gobierno paraguayo no tiene nada que ver porque eran productos que se exportaban legalmente al Paraguay y acá se pagaban todos los impuestos y se vendían en otro mercado. –La famosa triangulación que se hizo. –La famosa triangulación. Y entonces ahí está la falsa moral. Brasil nunca procesó a una empresa brasileña por exportar tabaco al Paraguay. Entonces, ellos crearon el gran duty free paraguayo. No lograban la exportación de tabacos, y ese mercado quedó, porque la demanda sigue. Las empresas tabacaleras paraguayas venden todo en el mercado nacional, en el territorio nacional, pagando todos los impuestos y convenios sociales, y vendemos en Paraguay... Nosotros no tenemos condición de saber dónde se fuman nuestros cigarrillos, ni tampoco es nuestro problema, ni de las autoridades nacionales”, dice muy convencido Ortiz.

Inmunidad e impunidad

En el caso Pindoty Porã, “los camiones estaban entre 300 y 400 metros de la frontera. Dicen que estaban ahí para cambiar cubiertas. A mí me interesa que se incautó cigarrillo paraguayo en territorio nacional”, asegura Ortiz. –¿Ustedes recibieron la tranquilidad de parte de las autoridades de que esto no se va a volver a repetir? –Yo creo que sí, porque el ministro de Justicia y Trabajo (Blas Llano, en ese entonces) intervino. Intervinieron políticos, autoridades políticas. –¿Quiénes autoridades? – Y el senador Fernando Silva (N. de la R.: ha participado de varios allanamientos, según atestiguaron empresarios), que está mirando mucho lo que hace Aduanas, con muy buen criterio. Después, diputados y senadores del Alto Paraná. Acá te voy a mostrar. La Industria Tabacalera fue declarada de interés departamental en el Alto Paraná y en San Pedro. Antes de salir, confirmamos los pedidos de dinero para las elecciones. “¿Les piden mucho dinero los políticos? –Les damos algo, pero lo único que pedimos a cambio es inmunidad para trabajar tranquilos, no pedimos nada más. –Pero inmunidad no es impunidad. –Nooo, claro, se entiende.

MAÑANA: Lo que dicen autoridades y otros tabacaleros