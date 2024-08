Para venta de energía al Brasil, nodo de frontera de Itaipú debe operativizarse

En la reunión ordinaria 305 del Consejo de Administración de la Itaipú del 11 de diciembre de 2020, se aprobó la declaración binacional de Itaipú como nodo de frontera para la integración energética regional. Y es a través de este nodo que la ANDE podrá llevar la energía eléctrica que logre colocar en el mercado libre de Brasil.

Esa declaración binacional es muy importante y es la base para crear los procedimientos para operativizar como nodo de interconexión las instalaciones de Itaipú Binacional”, señaló el presidente de la ANDE y también consejero de Itaipú, Ing. Félix Sosa.

En esa oportunidad, el presidente de la ANDE había explicado que ese “hecho histórico” permitiría que toda la energía que se genere en Paraguay pueda exportarse a través del nodo de interconexión o incluso de la propia generación de Itaipú, si es que existe la posibilidad de vender directamente al mercado brasileño. “Este nodo va a permitir realizar ese tipo de operación. Actualmente sirve solo para ceder la energía que no utilizamos, al mercado brasileño”, indicó en su momento.

Cabe recordar que desde la represa del Acaray se vendía energía eléctrica –a través de un convertidor– a Copel, en Brasil. Sin embargo, ese convertidor está inservible actualmente y que para volver a exportar debía construirse un nuevo convertidor. En tanto que con este nodo de interconexión, en Itaipú se puede utilizar la misma infraestructura de la hidroeléctrica para operativizar la exportación de energía eléctrica y no hará falta invertir en el nuevo convertidor.

El entonces consejero de Itaipú, Ing. Eduardo Viedma, había resaltado también que esta era una puerta que se abría y que depende del Paraguay y del Brasil concretar una reglamentación que favorezca a ambos.

Cuando se dio a conocer la declaración binacional también se había indicado que se formaría un grupo de trabajo para evaluar cómo operativizar el nodo.

Este equipo estuvo conformado por los directores técnicos de ambas márgenes de Itaipú, recordó el Ing. Viedma.

Por su parte, el abogado Theodore Stimson, experto en Derecho Internacional, había advertido que dicha declaración de Itaipú no podría ser efectiva mientras no se revise el Anexo C del Tratado, coincidiendo con lo que últimamente medios periodísticos del Brasil vienen sosteniendo.

La declaración binacional

“Teniendo en cuenta el interés de los países en satisfacer la necesidad de una integración energética regional que aproveche de manera eficiente los recursos energéticos regionales, consideramos conveniente y oportuna la definición de los activos de infraestructura eléctrica de la Itaipú Binacional en modo de nodo de frontera entre ambos países, lo que se convertirá en la piedra angular para tan necesario objetivo”, expresaba aquella declaración binacional a la que el Ing. Sosa hace referencia.