Campaña agrícola 24/25 llena de desafíos

“El aumento de la tasa de desempleo rural en el segundo trimestre del año trepó a 196.000 personas, el cual es un indicador que realmente debe preocupar, principalmente atendiendo a que la cadena del agronegocio representa casi el 45% del producto interno bruto”, enfatizó Cristaldo.

Caída de la soja

Recordó que los precios internacionales de la soja han caído enormemente. “Si hablamos de uno de los principales rubros que mueve la economía del Paraguay, como es la soja y toda su cadena de valor, que estaría en torno a los US$ 4.000 millones por zafra; en los últimos años el precio por tonelada cayó casi US$ 200, y si lo multiplicamos por 10 millones de toneladas de soja, haciendo un cálculo rápido, nos darían unos US$ 2.000 millones menos que dejaría de recibir nuestro país, incluso los expertos estiman que cayó a su nivel más bajo en 18 años”, explicó Cristaldo.

Rubros estancados

El gremialista apuntó a otros rubros del agro y su comportamiento en los últimos tiempos. “La soja prácticamente hace 7 años que no está creciendo en área y promedios, el maíz en contrapartida ha decrecido en área, el trigo está estancado hace varios años en unas 400.000 hectáreas, así como el sésamo en unas 80.000 hectáreas, y sin olvidar a la ganadería, que cayó en casi un millón de cabezas. Es por esto que estamos preocupados en lo que será el 2025″.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recomendación

Le consultamos a Cristaldo qué hacer ante estos indicadores no muy alentadores, el ingeniero Cristaldo respondió: “No hay mucho secreto en este tipo de situaciones, pero sí está en manos de cada productor el decidir qué hacer, ya que se tendrá que ser prudente con el manejo de los costos de producción e inversiones. Es prácticamente una economía de guerra, no gastar en nada que no sea necesario”.