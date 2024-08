Modelo económico de Peña sigue siendo el mismo que los anteriores, cuestionan

En cuanto a las proyecciones previstas del 3,8% de crecimiento del producto interno bruto (PIB) agregó que no es suficiente. “No podemos conformarnos con ese crecimiento porque no le está llegando realmente a la gente, no se están generando las fuentes de empleos que la gente necesita”, afirmó Luis Rojas, refiriéndose justamente a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares que arrojó un aumento en la tasa de desempleo abierto que afecta a cerca de 200.000 paraguayos.

Además, el crecimiento que se tiene previsto es el modelo económico es predominante basado en el primario exportador, no es un modelo industrial, o de una economía basada en el conocimiento, en la tecnología. Seguimos en el mismo modelo que fue apoyado tanto por Mario Abdo Benítez, y otros antes de él, y también es el modelo que sigue Peña. “No hay un cambio en la matriz económica”. y más bien los resultados positivos que vemos en este periodo se dan por un efecto de factores externos como mejor clima, precios y otros.

Modelo político con mismo enfoque

En cuanto al modelo político, enfatizó que también sigue siendo el mismo con un enfoque en la baja presión tributaria, de altos niveles de corrupción, de un Estado de tipo clientelar, que es lo que garantiza la permanencia del partido de gobierno en el poder: la gestión clientelar del poder, con el empleo público, con los contratos, con el Poder Judicial sometido.

En líneas generales, el economista indicó que el Gobierno de Peña podía haber hecho bastante más en este primer año de gobierno.

Detalló que normalmente, cuando un gobierno asume, tiene como un tiempo de confianza a favor, una carta verde que posteriormente se va deteriorando. “Se va a ir reduciendo el margen de confianza, la tolerancia de la ciudadanía, de la gente y en ese sentido, creo que el Gobierno de Peña no aprovechó suficientemente este periodo, este primer año, dijo finalmente.