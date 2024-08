Puerto Falcón: casi 5 Km de fila de camiones ante protestas por demoras en Aduana Argentina

Desde hace varios días que camioneros de Paraguay tienen inconvenientes para cruzar al lado argentino desde Puerto Falcón. Según Elvio Domínguez, vocero de los choferes, durante la última semana se produjeron demoras para pasar el puente San Ignacio de Loyola, debido a inconvenientes con la instalación de un escáner nuevo en la Aduana Argentina.

Explicó a ABC Color que ese argumento de autoridades aduaneras del vecino país hacía que los trabajadores paraguayos avancen de forma lenta. Recientemente accedieron a la información de que el paso será más fluido por una implementación efectiva del sistema de control de sus cargas.

Ante las pérdidas económicas que tuvieron y para no abonar al menos U$S 100 como habilitación para pasar por esa zona en Clorinda, los transportistas decidieron protestar no avanzando hasta este lunes. Entre semana el monto que se cobra es menor, señaló.

Domínguez cree que ahora que el escáner funciona correctamente, los argentinos quieren que más de 100 camioneros lleguen con sus vehículos, para que se les cobre un monto mayor como cada fin de semana.

“Los muchachos están cansados y se preguntaron por qué no se implementó el aparato nuevo, desde el martes último”, resaltó. Más de 150 camiones están en una extensa fila.

No tienen comodidad y son potenciales víctimas de robos

El camionero comentó que con tanta demora que sufrieron en la semana, no tienen comodidad, no cuentan con sanitarios, tampoco estacionamiento y están a merced de los ladrones. “Todas las noches se roba”, lamentó.

Además, el estar parados tantas horas les perjudica económicamente porque se sienten abandonados. Deben adquirir alimentos para subsistir en esas condiciones.

“Gastar en comida y además por la habilitación, incrementa nuestros gastos. Hay muchas empresas que devuelven el dinero a varios conductores pero a otros no”, enfatizó.

Aseguran que no obstaculizarán el paso normal de otros viajeros.