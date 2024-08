“Tenemos que abrirnos a China”, dice representante de exportadores de carne

En comunicación con ABC Cardinal este sábado, Fernando Serrati, presidente de la Asociacion Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne, dijo que la cadena de producción y exportación ganadera de Paraguay se está “degradando” a causa de varios factores, desde las incidencias climáticas hasta la falta de acceso a grandes mercados internacionales como China.

Serrati señaló la “falta de mercados” como el primer factor en esa “degradación” de la cadena de producción y exportación.

“Decimos que queremos desarrollar el país, pero para una parte del mundo, no para todo el mundo, no para China, por ejemplo”, dijo en referencia al gigante asiático, con el que Paraguay no tiene relaciones diplomáticas o comerciales formales debido a que el país sudamericano reconoce a Taiwán como país soberano, una línea roja para China que considera a Taiwán como una provincia suya en rebeldía.

“Necesitamos abrirnos a China”, insistió Serrati, quien afirmó que muchos de los mercados a los que Paraguay vende carne, como Taiwán o Rusia, “no nos sirven” porque “pagan por debajo del costo de equilibrio que requiere el productor ganadero” paraguayo.

Otros factores

Señaló como otro factor degradante el hecho de que los productores paraguayos reciben solo el 64 por ciento del costo de exportación de su ganado, a diferencia de otros países del Mercosur como Argentina, cuyos productores reciben el 90 por ciento; o Uruguay, donde el porcentaje es del 71 por ciento.

Finalmente, acotó como un factor las sequías que frecuentemente afectan al Chaco, donde se concentra la mayor parte de la producción ganadera.

Indicó que, según datos del Gobierno, recientemente se ha registrado un desplazamiento de más de 1.600.000 cabezas de ganado de los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón a causa de las sequías, lo que repercute en costos adicionales para los productores.

Opinó que el problema causado por esos factores mencionados es una “pelota tata” que el gobierno parece reacio a encarar.

“Lo que tenemos que hacer es poner cordura al asunto, recurrir a la gente más experimentada en todos los sectores de la economía, gente que ve más allá de sus propios negocios, encontrar un punto intermedio donde empecemos a evolucionar dentro de la cadena”, concluyó.