EBY: jefe financiero argentino estima pronta solución del problema financiero

Para analizar soluciones de fondo a los problemas económicos que actualmente aquejan a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), su director ejecutivo paraguayo, Lic. Luis Benítez Cuevas y el jefe financiero, Dr. Federico Vergara, recibieron hoy al jefe financiero argentino de la entidad, contador Guillermo Manuel Rothlisberger.

“Vine para reunirme con mi par para encontrar una solución que nos dé un plafón de varios años y empezar a solucionar los problemas de fondo de la empresa”, manifestó el alto funcionario de la margen izquierda de Yacyretá.

Añadió que están trabajando con la deuda por generación de energía que mantiene la Argentina con la entidad, “para que cambie, para que haya una tarifa acorde a las necesidades de la empresa y solucionar los problemas estructurales que tenemos”. Rothlisberger indicó que con el trabajo que están haciendo “puede ser muy pronto”.

Por su parte, el Dr. Vergara señaló que en la fecha se reunieron los equipos financieros de ambas márgenes para realizar un cierre trimestral y, de paso, mantuvieron una reunión con el director ejecutivo paraguayo para analizar la situación financiera de la binacional. Destacó la importancia para ambas partes encontrar alternativas de solución.

“La próxima semana también está prevista una reunión del Comité Ejecutivo y a nosotros, como técnicos, nos compete presentar propuestas a los altos niveles de decisión de la binacional”, explicó.

El jefe financiero paraguayo manifestó que están muy contentos con esta visita, porque demuestra la voluntad de los funcionarios de ambas márgenes en seguir trabajando en la búsqueda de soluciones “a las cuestiones que hoy, lamentablemente, aquejan a la empresa”.

El viernes pasado, durante la jornada de Gobierno celebrada por el presidente de la República, Santiago Peña, y el vicepresidente Pedro Alliana en Ñeembucú, el titular de la EBY manifestba su confianza en las gestiones que realizan para encontrar pronto a una salida a la situación financiera que afecta a la entidad binacional mediante el pago de la deuda por generación de energía que Argentina mantiene con la institución.

Cabe recordar que Peña celebró el junio pasado la recepción de US$ 100 millones de una transferencia hecha por Argentina al Paraguay en concepto de pago de una parte de la deuda de US$ 132 millones de ese país por la cesión de su energía en Yacyreta. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei sigue adeudando más de US$ 90 millones por el uso de la energía que corresponde a nuestro país.