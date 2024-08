Hoy continúa el calendario de pagos del MEF: a quién le toca cobrar

La cartera de Economía en la primera etapa de pagos, que empezó el viernes 23 con los veteranos de la Guerra del Chaco, herederos de veteranos, pensionados en general y adultos mayores; siguió el último lunes 26 con los jubilados de la Caja Fiscal.

En estos dos días de desembolsos por parte del Tesoro Público, el beneficio llegó a más de 388.674 personas, entre veteranos, herederos, pensionados, adultos mayores y jubilados del sector público.

Lea más: Calendario de pagos para adultos mayores, jubilados y pensionados

Los pagos de remuneraciones a funcionarios, por su parte, se inician este martes 27 con el primer grupo establecido en el calendario del MEF, como los administrativos y el personal de salud pública.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El calendario prevé igualmente para mañana miércoles 28 el pago a los miembros de las Fuerzas Públicas (policías y militares), funcionarios del Poder Judicial y de las Gobernaciones Departamentales (17 en total).

Lea más: PGN 2025: sindicato pide aumento salarial

Además, el jueves 29 se prevé abonar a los docentes y funcionarios administrativos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de las universidades nacionales (10 en total); mientras que el viernes 30 culmina el periodo de desembolsos con el pago de los servicios personales pendientes.

¿Cuánto se destina a salarios?

En julio el Tesoro destinó para el pago de salarios más de G. 1,7 billones (US$ 231,6 millones al cambio presupuestado), que se financian con los impuestos que paga la ciudadanía.

Según el informe de “Situación Financiera” de la administración central al mes de julio, el pago de las remuneraciones al personal público aumentó 7,5%.

Lea más: Movilización en MOPC: funcionarios presionan por reajuste de sueldos

Los datos revelan ya se pagó de enero a julio G. 11,7 billones (US$ 1.588,7 millones) para cumplir con las remuneraciones, lo que representa un incremento de G. 814.000 millones (US$ 110,5 millones) con respecto a lo desembolsado en el mismo periodo del año pasado, cuando alcanzó G. 10,8 billones (US$ 1.478,2 millones).