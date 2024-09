APS lanza apertura de la siembra de soja, mañana

“Esta es la segunda edición en que la Asociación de Productores de Soja, Oleaginosas y Cereales del Paraguay (APS) organiza la Apertura de la Campaña de Siembra de Soja, Ñañemitÿ Ñepyrûta 2024/2025, y para los agricultores de todo el país es una nueva oportunidad de renovar esperanzas, en la búsqueda de lograr que la cosecha supere los 10 millones de toneladas, en las 3.500.000 hectáreas que creemos se estarán plantando”, empezó diciendo el señor Escher.

Paga las cuentas

“Todos los productores que trabajan en lo que es la agricultura mecanizada, y que siembran soja dentro de su año agrícola (setiembre 2024 a agosto 2025) que incluye, maíz, trigo o canola, entre otros rubros, saben que la soja es la que prácticamente paga las cuentas por los precios que se pagan por tonelada, más allá de que en los últimos meses ha bajado. Sin embargo, también sabes que dependen de que el clima los acompañe, pero más allá de eso, es fundamental ser eficientes, agronómicamente, económicamente y ambientalmente”, explicó el titular de la APS.

La celebración

En cuanto a la celebración de mañana, nuestro entrevistado dijo: “IVP Hacienda, ubicada en Domingo Martínez de Irala, es un lugar emblemático para la Asociación de Productores de Soja, ya que es donde se fundó la APS con el objetivo de defender los intereses de los productores como punto principal, además de generar intercambios de conocimientos con gremios nacionales e internacionales, y trabajar de cerca con instituciones públicas. Hoy día la responsabilidad de la APS es más grande, principalmente en todo lo referente al cuidado del medio ambiente, que es una de las razones por la cual siempre se persigue a los productores en este país”.

Cadena del agronegocio

“Solo la exportación de soja genera al país ingresos que superan los US$ 3.000 millones, y si empezamos a enumerar toda la cadena de valor del agronegocio, podemos destacar todo lo que ha crecido y sigue creciendo en lo comercial, con la compra de insumos y maquinarias, luego está toda la cadena logística de camiones, silos, puertos y barcazas; también están las industrias nacionales de harina y aceite, de balanceados para nutrición animal y que se convierten en carne y leche. Y todo lo que ingresa al país, el productor lo vuelve a gastar acá, en su campo, con otros cultivos, en su producción, en su calidad de vida, y en muchas otras cosas”, manifestó el directivo.

25 años de la APS e inscripción gratis

La ingeniera Patricia Ruiíz Díaz, directora ejecutiva de la APS, dijo. “Estamos muy emocionados, porque las empresas y los productores están acompañando esta actividad, creemos que estarán más de 1.000 personas participando. Y queremos sumar a más productores a la APS, por eso estamos habilitando para este día tan especial, las inscripciones gratuitas para los productores que quieran ser parte de nuestra institución, y sin cobrar ningún aporte hasta el mes de diciembre”.

Tomadores de precios, pero sin subsidio

“Tal vez uno de los mayores orgullos de los productores paraguayos, además de ser uno de los principales productores de soja del mundo, es que no se subsidia al productor, o sea, no depende del Estado para producir, y que a su vez nos vuelve competitivos, pues cuanto más eficientes seamos, a más mercados vamos a poder llegar. Un punto que debemos seguir explicando a la gente, principalmente a los no productores, es que nuestro país es un tomador de precios internacionales, no los coloca ni crea, por tanto los precios no siempre ayudan”, finalizó la profesional.